Китайські електровантажівки eTopas 600 почали виготовляти в Австрії

Попри китайське походження бренду, eTopas 600 для європейського ринку збирають саме в Австрії. Центральний електропривід постачають із Китаю, тоді як більшість інших вузлів надходить від європейських виробників, серед яких ZF, Schaeffler, Infineon, Michelin, Continental, Goodyear та Castrol.

Як уточнили в релізі менеджери Superpanther, виробництво організоване за схемою SKD: до Австрії надходять готові модулі, що проходять фінальне складання та перевірку. До речі, саме в цих цехах раніше випускали вантажівки MAN TGL і TGM.

Перші клієнти вже отримали машини

Разом із запуском виробництва Superpanther передала перші eTopas 600 чотирьом клієнтам, серед яких DHL. Нові електротягачі також отримали логістична компанія Gress, австрійський ритейлер Temmel та оператор комерційного транспорту Lontex (див. відео Lontex Truck Partner нижче).

Китайці відразу зареєстрували його на поштову службу DHL, про що свідчить фірмовий колір, логотип на кабіні та номерний знак. Фото: Superpanther

Вантажівки працюватимуть у Німеччині, Австрії, Польщі, Чехії та Нідерландах. В голос про це ще ніхто не говорить, але початок такого виробництва дає натяк на появу не просто серйозного, а дуже потужного конкурента європейським виробникам акумуляторних вантажівок магістрального типу.

До 600 км на одному заряді

Superpanther eTopas 600 розрахований на повну масу автопоїзда до 42 тонн. Тягач оснащений двомоторним електричним мостом із постійною потужністю 394 кВт та піковою – 692 кВт.

Все йде до того, що китайці збираються надати на свої машини довічний сервісний супровід і це буде великим козирем відносно конкурентів. Фото: Superpanther

Тут стоїть потужний подвійний електродвигун eAxle, що видає на-гора номінальну та згадану вище потужність приблизно 400 кВт та піковий потенціал під 700 кВт, а також крутний момент на колесах понад 40 000 Нм. Такі показники покращуючи ходові характеристики автомобіля, щільність потужності та енергоефективність.

Перші машини з конвеєра розібрали вмить, що свідчить про перспективність магістральних тягачів на європейському ринку. Фото: Superpanther

Акумулятор CATL місткістю 621 кВт-год забезпечує запас ходу до 600 км. Модель підтримує одночасне заряджання через два роз'єми CCS2.

Максимальна потужність зарядки сягає майже 650 кВт, що дозволяє поповнити заряд батареї з 20 до 80% менш ніж за 38 хвилин.

Стильні магістральні тягачі SuperPanther eTopas 600 з пробної передсерійної партії вже ходять європейськими дорогами. Фото: Superpanther

Ставка на сервіс

Для обслуговування нових електровантажівок виробник співпрацює з мережею незалежних сервісів Alltrucks, яка також забезпечує цілодобову технічну допомогу.

Крім того, Superpanther розвиває власну сервісну інфраструктуру, включаючи дистанційну діагностику, бездротові оновлення програмного забезпечення та навчання механіків.