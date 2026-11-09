Китайський електромобіль з Норвегії: коли така покупка справді вигідна

Як пояснює Інститут досліджень авторинку, Норвегія давно є одним із джерел вживаних електромобілів для України. Ще кілька років тому Auto24 аналізував, звідки українці привозять електромобілі, і Норвегія вже тоді входила до основних напрямків імпорту. Тепер на місцевому ринку достатньо не лише Tesla, Nissan чи Volkswagen, а й китайських MG, BYD, NIO та інших марок.

Тепер на місцевому ринку достатньо не лише Tesla, Nissan чи Volkswagen, а й китайських MG, BYD, NIO та інших марок. Але порівнювати норвезьку ціну з українською напряму некоректно.

Норвезький ПДВ просто відняти не вийде

Одна з найпоширеніших помилок - побачити ціну в норвезькому оголошенні й автоматично відняти від неї 25% VAT.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для вживаних автомобілів така арифметика часто не працює. Перепродаж машин, які вже були зареєстровані в Норвегії, може бути звільнений від VAT, тому покупець не отримує автоматичного права просто поділити ціну на 1,25.

Правильною відправною точкою має бути письмова експортна пропозиція продавця, де буде зазначена фактична ціна договору.

Окремо в Норвегії може діяти механізм часткового повернення реєстраційного податку, але його сума залежить від конкретного автомобіля. Поки продавець письмово не підтвердив, скільки саме повертається і кому, враховувати ці гроші як майбутню знижку не варто.

До норвезької ціни потрібно додати українські податки

Для електричного легкового автомобіля в Україні мито становить 0%, акциз - €1 за кожну кВт·год ємності батареї, а ПДВ - 20%.

Наприклад, MG4 Luxury Long Range 2023 року з пробігом 55 200 км у наведеному норвезькому оголошенні коштував 259 000 NOK, або приблизно $28 040.

Якщо для розрахунку взяти батарею 64 кВт·год, після українського акцизу та ПДВ виходить близько $33 730. І це ще без доставки, страхування, сертифікації, реєстрації та підготовки автомобіля.

Інший приклад - MG ZS EV Luxury 2020 року з пробігом 60 тис. км. Норвезька ціна становила 149 900 NOK, приблизно $16 230. Після акцизу та ПДВ за батареї 44,5 кВт·год умовна сума зростає приблизно до $19 530.

Тому порівнювати $16,2 тис. у норвезькому оголошенні з готовою машиною в Україні за $20-21 тис. немає сенсу. Автомобілі потрібно порівнювати в однаковому стані - обидва вже доставлені, розмитнені, сертифіковані та готові до реєстрації.

Масштаби таких витрат добре видно і зі статистики. Auto24 раніше рахував, скільки українці витрачають на імпорт електромобілів та з яких країн їх привозять.

З NIO потрібно особливо уважно перевіряти батарею

Окрема історія - електромобілі NIO. Частина з них продається за схемою BaaS, або Battery as a Service. У такому випадку батарея не належить власнику автомобіля, а використовується за підпискою. Саме тому деякі NIO на норвезькому ринку можуть виглядати надзвичайно дешевими.

Для експорту автомобіля за межі країн, де працює BaaS, може знадобитися викуп батареї у власність. Його вартість та процедуру потрібно з'ясувати ще до оплати машини.

Інакше можна помилково порівнювати дешевий NIO без власної батареї з українською машиною, в ціну якої акумулятор уже входить.

BYD з однаковою назвою може виявитися зовсім іншим

Ще одна пастка - специфікація автомобіля. У наведеному прикладі BYD Tang 2022 року з Норвегії мав батарею 86 кВт·год. В Україні того ж року можна зустріти Tang із батареєю 108,8 кВт·год.

Зовні це одна й та сама модель і навіть повний привод може бути в обох випадках. Але запас ходу, характеристики та ринкова вартість таких машин відрізняються.

Тому перед порівнянням цін потрібно звіряти не лише модель і рік випуску, а й батарею, комплектацію та конкретну версію.

У норвезьких машин є важлива перевага

Китайський електромобіль із Норвегії часто має європейську специфікацію.

Наприклад, європейський MG ZS EV оснащувався зарядними роз'ємами Type 2 та CCS. Це значно зручніше для подорожей Європою, ніж китайські GB/T, які використовуються на багатьох автомобілях, привезених безпосередньо з КНР.

Втім, навіть тут розраховувати лише на назву моделі не варто. Для конкретного автомобіля потрібно перевірити зарядний порт, комплект кабелів, роботу AC і DC, доступність мобільного застосунку, оновлень та сервісу після експорту.

Коли покупка в Норвегії має сенс

Норвегія може бути цікавим джерелом вживаних китайських електромобілів, особливо якщо потрібна європейська версія з CCS, рідкісна комплектація або модель, якої мало на українському ринку. Але вигоду потрібно рахувати не від першої цифри в оголошенні.

До покупки варто отримати письмову експортну ціну, перевірити право власності на батарею, точну модифікацію, ємність акумулятора та зарядні роз'єми, після чого додати доставку, страхування, українські податки, сертифікацію та реєстрацію. Лише після цього варто відкривати українські оголошення та порівнювати ціни.

Іноді економія справді залишиться відчутною. Але різниця у кілька тисяч доларів може так само швидко зникнути після податків, логістики або з'ясування, що дешевий автомобіль має іншу батарею чи комплектацію.