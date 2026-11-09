Китайский электромобиль из Норвегии: когда такая покупка действительно выгодна

Как объясняет Институт исследований авторынка, Норвегия давно является одним из источников подержанных электромобилей для Украины. Еще несколько лет назад Auto24 анализировал, откуда украинцы привозят электромобили, и Норвегия уже тогда входила в основные направления импорта. Теперь на местном рынке достаточно не только Tesla, Nissan или Volkswagen, но и китайских MG, BYD, NIO и других марок.

Теперь на местном рынке достаточно не только Tesla, Nissan или Volkswagen, но и китайских MG, BYD, NIO и других марок. Но сравнивать норвежскую цену с украинским напрямую некорректно.

Норвежский НДС просто отнять не получится

Одна из самых распространенных ошибок – увидеть цену в норвежском объявлении и автоматически отнять от нее 25% VAT.

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Для подержанных автомобилей такая арифметика часто не работает. Перепродажа машин, уже зарегистрированных в Норвегии, может быть освобождена от VAT, поэтому покупатель не получает автоматического права просто поделить цену на 1,25.

Правильной отправной точкой должно быть письменное экспортное предложение продавца, где будет указана фактическая цена договора.

Отдельно в Норвегии может действовать механизм частичного возврата регистрационного налога, однако его сумма зависит от конкретного автомобиля. Пока продавец в письменном виде не подтвердил, сколько именно возвращается и кому, учитывать эти деньги как будущую скидку не стоит.

К норвежской цене нужно добавить украинские налоги.

Для электрического легкового автомобиля в Украине пошлина составляет 0%, акциз - €1 за каждую кВтч емкости батареи, а НДС - 20%.

Например, MG4 Luxury Long Range 2023 с пробегом 55 200 км в приведенном норвежском объявлении стоил 259 000 NOK, или примерно $28 040.

Если для расчета взять батарею 64 кВтч, после украинского акциза и НДС выходит около $33 730. И это еще без доставки, страхования, сертификации, регистрации и подготовки автомобиля.

Другой пример – MG ZS EV Luxury 2020 года с пробегом 60 тыс. км. Норвежская цена составила 149 900 NOK, примерно $16 230. После акциза и НДС за батареи 44,5 кВтч условная сумма растет примерно до $19 530.

Потому сравнивать $16,2 тыс. в норвежском объявлении с готовой машиной в Украине за $20-21 тыс. нет смысла. Автомобили нужно сравнивать в одинаковом состоянии – оба уже доставлены, растаможены, сертифицированы и готовы к регистрации.

Масштабы таких расходов хорошо видны и по статистике. Auto24 раньше считал, сколько украинцы тратят на импорт электромобилей и из каких стран их привозят.

С NIO нужно особенно внимательно проверять батарею

Отдельная история – электромобили NIO. Часть из них продается по схеме BaaS или Battery as a Service. В таком случае батарея не принадлежит владельцу автомобиля, а используется по подписке. Поэтому некоторые NIO на норвежском рынке могут выглядеть чрезвычайно дешевыми.

Для экспорта автомобиля за пределы стран, где работает BaaS, может потребоваться выкуп батареи в собственность. Его стоимость и процедуру нужно узнать еще до оплаты машины.

В противном случае можно ошибочно сравнивать дешевый NIO без собственной батареи с украинской машиной, в цену которой аккумулятор уже входит.

BYD с одинаковым названием может оказаться совсем другим

Еще одна ловушка – спецификация автомобиля. В приведенном примере BYD Tang 2022 из Норвегии имел батарею 86 кВт·ч. В Украине в том же году можно встретить Tang с батареей 108,8 кВтч.

Внешне это одна и та же модель и даже полный привод может быть в обоих случаях. Но запас хода, характеристики и рыночная стоимость таких машин отличаются.

Поэтому перед сравнением цен нужно сверять не только модель и год выпуска, но батарею, комплектацию и конкретную версию.

У норвежских машин есть важное преимущество

Китайский электромобиль из Норвегии часто имеет европейскую спецификацию.

К примеру, европейский MG ZS EV оснащался зарядными разъемами Type 2 и CCS. Это гораздо удобнее для путешествий по Европе, чем китайские GB/T, которые используются на многих автомобилях, привезенных непосредственно из КНР.

Впрочем, даже здесь рассчитывать только на название модели не стоит. Для конкретного автомобиля необходимо проверить зарядный порт, комплект кабелей, работу AC и DC, доступность мобильного приложения, обновлений и сервиса после экспорта.

Когда покупка в Норвегии имеет смысл

Норвегия может быть интересным источником бывших в употреблении китайских электромобилей, особенно если нужна европейская версия с CCS, редкая комплектация или модель, которой мало на украинском рынке. Но выгоду нужно считать не от первой цифры в объявлении.

До покупки следует получить письменную экспортную цену, проверить право собственности на батарею, точную модификацию, емкость аккумулятора и зарядные разъемы, после чего добавить доставку, страхование, украинские налоги, сертификацию и регистрацию. Только после этого следует открывать украинские объявления и сравнивать цены.

Иногда экономия действительно останется ощутимой. Но разница в несколько тысяч долларов может также быстро исчезнуть после налогов, логистики или выяснения, что дешевый автомобиль имеет другую батарею или комплектацию.