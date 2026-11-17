Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на репортаж Hagerty, компанія Jiangsu Juncheng Vehicle Industry розгорнула масштабний проєкт із відтворення кузовів для Toyota AE86 та Nissan 240Z. Майже 95 відсотків усіх виробничих процесів відбувається безпосередньо на потужностях підприємства у місті Баоїн.

Окрім японської класики, китайські майстри взялися за американські легенди. Зокрема, вони вже пропонують шасі для Ford Mustang першого покоління та позашляховика Bronco.

Сучасні технології та ручна праця

Процес створення штампів починається не зі старих креслень, а з 3D-сканування двох оригінальних автомобілів. Одну машину повністю розбирають на деталі, а інша слугує еталоном для перевірки геометрії нових панелей. Виготовлення матриць вимагає колосальних зусиль, адже лише для моделей AE86 та 240Z потрібно понад 300 штампів.

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Деякі з них виточують на верстатах з ЧПУ зі сталевих заготовок, причому одна програма може працювати до 40 годин, після чого деталь ще довго полірують вручну. Цікаво, що на відміну від сучасних автозаводів, тут переважає ручна праця. Робітники самостійно встановлюють кожен лист металу під пресом, а потім вручну зварюють готові панелі, товщина яких суворо відповідає заводським специфікаціям.

Адекватний прайс та юридичні нюанси

Вартість готової продукції виглядає дуже привабливо на тлі цін на збережені оригінальні кузови. За оболонку для японських спорткарів просять близько 9500 доларів, тоді як новий каркас для Mustang обійдеться приблизно у 16 тисяч доларів.

Незабаром компанія планує випустити кузови для Porsche 911 у кузові 964 та Mercedes 300 SL Gullwing, які коштуватимуть орієнтовно 18 тисяч доларів. Клієнти також можуть замовляти не весь кузов цілком, а окремі ремонтні панелі: двері, крила чи дах.

Втім, є один серйозний нюанс, який стосується легалізації таких машин. Виробник принципово не встановлює таблички з VIN-кодами та фірмові логотипи, позиціюючи свої вироби виключно як запчастини для реставрації авто віком понад 25 років.

Це означає, що зареєструвати такий кузов як новий автомобіль не вийде. Власникам доведеться переносити ідентифікаційні номери з автомобіля-донора, що переводить подібні проєкти у юридичну сіру зону, з якою регуляторам ще доведеться розбиратися.