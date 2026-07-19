Китайці показали оновлену електричну версію клона VW Beetle

Попри очевидну подібність до класичного "Жука" епохи 1960-х років, Ballet Cat орієнтований на сучасну аудиторію. Оновлення 2026 року повністю зберегло суперечливий ретро-дизайн, проте принесло суттєві технічні покращення під кузовом та зберегло унікальний набір вбудованих функцій, розроблених спеціально для жінок, пише Carscoops.

Ретро-дизайн та новий потужний електродвигун

Зовні Ora Ballet Cat практично не змінився. Електромобіль зберіг усі характерні риси оригінальної моделі 2022 року: великі хромовані бампери, масивні опуклі колісні арки, вигнуту лінію даху та характерне засклення. Проте технічна начинка зазнала серйозної модернізації.

GWM Ora Ballet Cat 2022

Замість колишнього електричного двигуна, який видавав 169 к.с., оновлений хетчбек отримав значно потужніший електромотор на 201 кінську силу. Згідно з офіційними даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), це дозволило збільшити максимальну швидкість електрокара зі скромних 155 км/год до більш переконливих 180 кілометрів на годину. Енергією двигун забезпечує літій-залізофосфатний акумуляторний блок, ємність якого виробник поки що не деталізує.

Спеціальний функціонал

Маркетингова стратегія GWM позиціонує Ora Ballet Cat як автомобіль, створений виключно для жіночої аудиторії. У зв'язку з цим оновлена модель зберегла вельми специфічний набір опцій, який складно зустріти в будь-якому іншому сучасному автомобілі:

велике косметичне дзеркало зі спеціальним підсвічуванням для зручного нанесення макіяжу.

на центральній консолі передбачені спеціальні невеликі відділення для зберігання косметики – блиску для губ, пудри та тонального крему.

вбудована салонна селфі-камера дозволяє робити знімки та автоматично завантажувати їх безпосередньо у профілі соціальних мереж.

Найбільш нетиповою функцією електромобіля залишається режим під назвою Warm Man Mode ("Режим теплої людини"). Розробники з GWM створили його спеціально для полегшення дискомфорту жінок під час менструації. Активація цього режиму одним натисканням кнопки автоматично переводить систему клімат-контролю на максимальний рівень обігріву та запускає інтенсивний підігрів сидінь, щоб допомогти власниці швидко покращити самопочуття.