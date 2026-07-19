Китайцы представили обновленную электрическую версию клона VW Beetle

Несмотря на очевидное сходство с классическим «Жуком» 1960-х годов, Ballet Cat ориентирован на современную аудиторию. Обновление 2026 года полностью сохранило противоречивый ретро-дизайн, однако принесло существенные технические усовершенствования под кузовом и сохранило уникальный набор встроенных функций, разработанных специально для женщин, пишет Carscoops.

Ретро-дизайн и новый мощный электродвигатель

Внешне Ora Ballet Cat практически не изменился. Электромобиль сохранил все характерные черты оригинальной модели 2022 года: большие хромированные бамперы, массивные выпуклые колесные арки, изогнутую линию крыши и характерное остекление. Однако техническая начинка претерпела серьезную модернизацию.

GWM Ora Ballet Cat 2022

Вместо прежнего электродвигателя, развивавшего 169 к.с., обновленный хэтчбек получил значительно более мощный электромотор на 201 конскую силу. Согласно официальным данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), это позволило увеличить максимальную скорость электрокара со скромных 155 км/ч до более внушительных 180 километров в час. Энергией двигатель обеспечивает литий-железофосфатный аккумуляторный блок, емкость которого производитель пока не уточняет.

Специальный функционал

Маркетинговая стратегия GWM позиционирует Ora Ballet Cat как автомобиль, созданный исключительно для женской аудитории. В связи с этим обновленная модель сохранила весьма специфический набор опций, который сложно встретить в любом другом современном автомобиле:

большое косметическое зеркало со специальной подсветкой для удобного нанесения макияжа.

на центральной консоли предусмотрены специальные небольшие отсеки для хранения косметики –, блеска для губ, пудры и тонального крема.

встроенная салонная селфи-камера позволяет делать снимки и автоматически загружать их прямо в профили социальных сетей.

Самой нетипичной функцией электромобиля остается режим под названием Warm Man Mode ("Режим теплого человека"). Разработчики из GWM создали его специально для облегчения дискомфорта у женщин во время менструации. Активация этого режима одним нажатием кнопки автоматически переводит систему климат-контроля на максимальный уровень обогрева и запускает интенсивный подогрев сидений, чтобы помочь владелице быстро улучшить самочувствие.