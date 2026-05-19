Китайці показали седан зі справжнім золотим оздобленням за половину ціни Rolls-Royce

Як пише Carscoops, візуально спецверсія Grand Design вирізняється унікальним двоколірним забарвленням кузова, що поєднує насичений синьо-зелений та світло-сріблястий відтінки. Головним елементом декору стало справжнє золоте оздоблення, яке нанесли на фігурну деталь капота, диски, бічні молдинги, а також на емблеми та написи бренду на кормі.

Також на тему: В Китаї дебютував конкурент Maybach: як він виглядає

Завдяки значній довжині кузова у 5480 мм та колісній базі в 3370 мм, автомобіль пропонує безпрецедентний простір у салоні. Седан має суто чотиримісне компонування, де вся увага приділена комфорту пасажирів другого ряду. Офіційні знімки інтер'єру ще не оприлюднені, проте виробник підтвердив наявність великої кількості золотих акцентів. Стандартне оснащення моделі вже включає потрійний екран на передній панелі, задні крісла з ефектом невагомості, висувний лазерний проєктор та преміальну аудіосистему від Huawei із 43 динаміками.

Новітній автопілот та технологічне оснащення

Пакет оновлень Grand Design не обмежується лише візуальними змінами. Головною технічною новинкою стала інтеграція найсучаснішого комплексу допомоги водієві Huawei Qiankun ADS 5.0. Для коректної роботи оновленого автопілота на даху седана встановили передову 896-лінійну систему LiDAR, а в середні стійки кузова інтегрували додаткові високоточні камери для сканування сліпих зон та навколишнього простору.

Силові агрегати

Для Maextro S800 Grand Design передбачено два типи силових установок на вибір:

Повністю електрична версія: оснащується двомоторною повнопривідною системою сукупною потужністю 390 кВт (523 к.с.) та акумуляторною батареєю на 97 кВт-год. Дані щодо запасу ходу наразі не оприлюднені.

оснащується двомоторною повнопривідною системою сукупною потужністю 390 кВт (523 к.с.) та акумуляторною батареєю на 97 кВт-год. Дані щодо запасу ходу наразі не оприлюднені. Версія з подовжувачем ходу (EREV): поєднує в собі 1,5-літровий бензиновий турбодвигун, який виконує роль генератора, три електромотори та компактнішу батарею (63 кВт-год).

Ринкові перспективи Maextro S800 Grand Design