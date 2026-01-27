Китайці "списали" трактор MK3004 з німецького Fendt

Модель орієнтована на важкі польові роботи та відображає дизайнерський стиль, подібний до преміальних європейських тракторів. Схоже, світова дизайнерська школа не обійшла стороною і задум Junmadao.

Як повідомляє на своїй сторінці tractorevolution.com, візуально MK3004 за зовнішніми ознаками стилю, в першу чергу профілю капота та геометрії даху кабіни, дуже нагадує риси тракторів Fendt.

В рейтинговому силовому діапазоні

Під капотом MK3004 стоїть дизельний шестициліндровий двигун Dongfanghong потужністю 220 кВт (~300 к.с.). Він за китайською стандартизацією відповідає за викидами нормі № 4.

Тут варто уточнити, що станом на 2026 рік за загальними лімітами викидів China Stage IV для тракторів (та іншої позашляхової техніки) відповідає європейському Stage IIIB з певними елементами EU Stage V або американському Tier 4 Interim. Сучасний китайський трактор (China IV) за рівнем очищення від сажі може бути навіть "чистішим", ніж деякі моделі Tier 4 Final у США.

Найчастіше новачка MK3004 порівнюють за схожістю з тракторами Fendt та Massey Ferguson. Фото: Junmadao

Трансмісія тут механічна

Junmadao не став вдаватися до класичної безступеневої трансмісії (CVT) поставив на MK3004 механічну коробку передач з 18 передачами вперед і 6 передачами назад.

Стандартне обладнання трансмісії включає ВОМ 540/1000 об/хв для широкого спектра сумісності з обладнанням.

Таким чином конфігурація трансмісії міцно ставить MK3004 у категорію традиційних механічних тракторів, підкреслюючи простоту експлуатації та придатність для складних тягових робіт.

Внутрішнім ринком MK3004 не обмежиться

Увійшовши в сегмент тракторів високої 300-сильної потужності з механічною трансмісією та звичайною конфігурацією ВОМ, MK3004 не обмежиться внутрішнім ринком. Китайські виробники тракторів зазвичай ще на етапі розробок закладають в конструкцію стандарти світового запиту і на цьому дуже потужно підіймаються, здійснюючи глобальний прорив.

Дизайнерські рішення в стилі Fendt пішли MK3004 на користь. Фото: Junmadao

Трактор для великомасштабної обробки, підготовки ґрунту та роботи з важким тяговим зчіпним пристроєм буде активно просуватися на світовий простір, в тому числі європейський, звісно, покращивши трохи рівень викидів до нових європейських стандартів Stage V. Це просто справа часу і станеться це дуже швидко.