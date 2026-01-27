Китайцы "списали" трактор MK3004 с немецкого Fendt

Модель ориентирована на тяжелые полевые работы и отражает дизайнерский стиль, подобный премиальным европейским тракторам. Похоже, мировая дизайнерская школа не обошла стороной и замысел Junmadao.

Как сообщает на своей странице tractorevolution.com, визуально MK3004 по внешним признакам стиля, в первую очередь профилю капота и геометрии крыши кабины, очень напоминает черты тракторов Fendt.

Читайте также Китайские тракторы заменяют белорусские в лесных хозяйствах и на полях

В рейтинговом силовом диапазоне

Под капотом MK3004 стоит дизельный шестицилиндровый двигатель Dongfanghong мощностью 220 кВт (~300 л.с.). Он по китайской стандартизации соответствует по выбросам норме № 4.

Здесь стоит уточнить, что по состоянию на 2026 год по общим лимитам выбросов China Stage IV для тракторов (и другой внедорожной техники) соответствует европейскому Stage IIIB с определенными элементами EU Stage V или американскому Tier 4 Interim. Современный китайский трактор (China IV) по уровню очистки от сажи может быть даже "чище", чем некоторые модели Tier 4 Final в США.

Чаще всего новичка MK3004 сравнивают по сходству с тракторами Fendt и Massey Ferguson. Фото: Junmadao

Трансмиссия здесь механическая

Junmadao не стал прибегать к классической бесступенчатой трансмиссии (CVT) поставил на MK3004 механическую коробку передач с 18 передачами вперед и 6 передачами назад.

Стандартное оборудование трансмиссии включает ВОМ 540/1000 об/мин для широкого спектра совместимости с оборудованием.

Читайте также Вместо старых ЗиЛов и Уралов в лесах будут работать новые тракторы

Таким образом конфигурация трансмиссии прочно ставит MK3004 в категорию традиционных механических тракторов, подчеркивая простоту эксплуатации и пригодность для сложных тяговых работ.

Внутренним рынком MK3004 не ограничится

Войдя в сегмент тракторов высокой 300-сильной мощности с механической трансмиссией и обычной конфигурацией ВОМ, MK3004 не ограничится внутренним рынком. Китайские производители тракторов обычно еще на этапе разработок закладывают в конструкцию стандарты мирового запроса и на этом очень мощно поднимаются, осуществляя глобальный прорыв.

Дизайнерские решения в стиле Fendt пошли MK3004 на пользу. Фото: Junmadao

Трактор для крупномасштабной обработки, подготовки почвы и работы с тяжелым тяговым сцепным устройством будет активно продвигаться на мировое пространство, в том числе европейский, конечно, улучшив немного уровень выбросов до новых европейских стандартов Stage V. Это просто дело времени и произойдет такое очень быстро.