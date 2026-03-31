Латвія поділилася з Україною армійськими запасами бронетехніки

Інформація про цей транш вийшла з розмови двох очільників оборонних відомств України та Латвії – Михайла Федорова та Андріса Спрудса.

В ході зустрічі сторони обговорили спільні проєкти у сфері оборонно-промислового комплексу та розвиток військових технологій. Зайшла мова й про нові надходження бойових машин.

Читайте також Українські розвідники отримали модернізовані британські машини Scimitar MK2

Британські броньовики з латвійського резерву

До України відвантажуються бронемашини CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked). Повідомляється, що це серія легких британських бронемашин. Вони стоять на озброєнні в різних країнах світу, у т.ч. в Латвії.

Головною особливістю цих машин є висока маневровість та позашляхові властивості. Тут легкий корпус з алюмінієвого бронесплаву, що забезпечує захист від куль та осколків.

Кожна з семи модифікацій CVR(T) для українських Сил оборони зайвою не буде – такої техніки багато не буває. Фото: з відкритих джерел

За кількістю днів тижня

Як повідомило у своєму релізі Міноборони України, номенклатурна лінійка CVR(T) складається з семи основних версій бронемашин. Усі вони розпочинаються на літеру S.

Попри різне призначення, усі модифікації машин побудовані на спільній платформі з уніфікованими агрегатами, що спрощує технічне обслуговування та підготовку екіпажів.

Читайте також Латвія передасть ЗСУ рідкісні бойові машини



Модифікації CVR(T):

FV101 Scorpion – розвідувальний танк із 76-мм гарматою L23A1;

– розвідувальний танк із 76-мм гарматою L23A1; FV107 Scimitar – бойова розвідувальна машина з 30-мм автоматичною гарматою RARDEN та кулеметом 7,62 мм;

– бойова розвідувальна машина з 30-мм автоматичною гарматою RARDEN та кулеметом 7,62 мм; FV103 Spartan – бронетранспортер із кулеметом 7,62 мм;

– бронетранспортер із кулеметом 7,62 мм; FV105 Sultan – командно-штабна машина;

– командно-штабна машина; FV104 Samaritan – санітарна машина;

– санітарна машина; FV106 Samson – ремонтно-евакуаційна машина;

– ремонтно-евакуаційна машина; FV102 Striker – протитанкова машина з ПТРК Swingfire.

Завдяки широким гусеницям з потужними землезачепами в ланках гусеничної стрічки забезпечується гарна прохідність (див. відео внизу) на будь-якій поверхні, у тому числі сезонній з перезволоженістю чи засніженістю.

Що є в бронепарку ЗСУ

У Збройних Силах України застосовуються, зокрема, бронемашини FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.

Модифікації та основні ТТХ бойових машин CVR(T) на озброєнні ЗСУ. Інфографвка: Міноборони України

Читайте також Латвійський пакет допомоги містить Patria 6x6 та іншу військову техніку

Нові надходження CVR(T) посилять спроможності Сил оборони України у проведенні бойових дій, які потребують високої мобільності та захисту в умовах складного рельєфу.