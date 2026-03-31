Латвия поделилась с Украиной армейскими запасами бронетехники

Информация об этом транше вышла из разговора двух руководителей оборонных ведомств Украины и Латвии – Михаила Федорова и Андриса Спрудса.

В ходе встречи стороны обсудили совместные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса и развитие военных технологий. Зашла речь и о новых поступлениях боевых машин.

Британские броневики из латвийского резерва

В Украину отгружаются бронемашины CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked). Сообщается, что это серия легких британских бронемашин. Они стоят на вооружении в разных странах мира, в т.ч. в Латвии.

Главной особенностью этих машин является высокая маневренность и внедорожные свойства. Здесь легкий корпус из алюминиевого бронесплава, что обеспечивает защиту от пуль и осколков.

Каждая из семи модификаций CVR(T) для украинских Сил обороны лишней не будет – такой техники много не бывает. Фото: из открытых источников

По количеству дней недели

Как сообщило в своем релизе Минобороны Украины, номенклатурная линейка CVR(T) состоит из семи основных версий бронемашин. Все они начинаются на букву S.

Несмотря на разное назначение, все модификации машин построены на общей платформе с унифицированными агрегатами, что упрощает техническое обслуживание и подготовку экипажей.

Модификации CVR(T):

FV101 Scorpion – разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1;

– разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1; FV107 Scimitar – боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм;

– боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм; FV103 Spartan – бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм;

– бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм; FV105 Sultan – командно-штабная машина;

– командно-штабная машина; FV104 Samaritan – санитарная машина;

– санитарная машина; FV106 Samson – ремонтно-эвакуационная машина;

– ремонтно-эвакуационная машина; FV102 Striker – противотанковая машина с ПТРК Swingfire.

Благодаря широким гусеницам с мощными землезацепами в звеньях гусеничной ленты обеспечивается хорошая проходимость (см. видео внизу) на любой поверхности, в том числе сезонной с переувлажненностью или заснеженностью.

Что есть в бронепарке ВСУ

В Вооруженных Силах Украины применяются, в частности, бронемашины FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.

Модификации и основные ТТХ боевых машин CVR(T) на вооружении ВСУ. Инфографвка: Минобороны Украины

Новые поступления CVR(T) усилят способности Сил обороны Украины в проведении боевых действий, требующих высокой мобильности и защиты в условиях сложного рельефа.