Латвия поделилась с Украиной армейскими запасами бронетехники

Вот так выглядит 235-сильный латвийский разведывательный FV107 Scimitar с улучшенной трансмиссией EM235
Информация об этом транше вышла из разговора двух руководителей оборонных ведомств Украины и Латвии – Михаила Федорова и Андриса Спрудса.
В ходе встречи стороны обсудили совместные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса и развитие военных технологий. Зашла речь и о новых поступлениях боевых машин.
Британские броневики из латвийского резерва
В Украину отгружаются бронемашины CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked). Сообщается, что это серия легких британских бронемашин. Они стоят на вооружении в разных странах мира, в т.ч. в Латвии.
Главной особенностью этих машин является высокая маневренность и внедорожные свойства. Здесь легкий корпус из алюминиевого бронесплава, что обеспечивает защиту от пуль и осколков.
Каждая из семи модификаций CVR(T) для украинских Сил обороны лишней не будет – такой техники много не бывает. Фото: из открытых источников
По количеству дней недели
Как сообщило в своем релизе Минобороны Украины, номенклатурная линейка CVR(T) состоит из семи основных версий бронемашин. Все они начинаются на букву S.
Несмотря на разное назначение, все модификации машин построены на общей платформе с унифицированными агрегатами, что упрощает техническое обслуживание и подготовку экипажей.
Модификации CVR(T):
- FV101 Scorpion – разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1;
- FV107 Scimitar – боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм;
- FV103 Spartan – бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм;
- FV105 Sultan – командно-штабная машина;
- FV104 Samaritan – санитарная машина;
- FV106 Samson – ремонтно-эвакуационная машина;
- FV102 Striker – противотанковая машина с ПТРК Swingfire.
Благодаря широким гусеницам с мощными землезацепами в звеньях гусеничной ленты обеспечивается хорошая проходимость (см. видео внизу) на любой поверхности, в том числе сезонной с переувлажненностью или заснеженностью.
Что есть в бронепарке ВСУ
В Вооруженных Силах Украины применяются, в частности, бронемашины FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.
Модификации и основные ТТХ боевых машин CVR(T) на вооружении ВСУ. Инфографвка: Минобороны Украины
Новые поступления CVR(T) усилят способности Сил обороны Украины в проведении боевых действий, требующих высокой мобильности и защиты в условиях сложного рельефа.