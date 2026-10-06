Lexus несподівано оновив бестселер RX: ходову налаштували на Нюрбургринзі

Як повідомляє Carscoops, інженери бренду використали свій випробувальний центр біля Нордшляйфе для доопрацювання підвіски моделі 2027 року. Хвилястий асфальт та нерівності "Зеленого пекла" дозволили зробити реакції великого SUV більш лінійними та природними.

Що змінилося в оснащенні

Окрім драйверських налаштувань, розробники додали кілька приємних побутових фішок. Зокрема, передні двері тепер мають нове скло з інфрачервоним фільтром, яке значно краще блокує спеку в салоні. Функція утримання гальм Auto Hold нарешті отримала пам'ять, тому її не доведеться вмикати після кожного запуску двигуна. Також базові версії обзавелися цифровим дзеркалом заднього виду, а відеореєстратори спереду і ззаду тепер входять до стандартної комплектації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цікава вартість, але є нюанс

Поки що оновлений позашляховик продаватимуть лише в Японії, і терміни його появи на глобальному ринку невідомі. Проте місцеві ціни виглядають доволі привабливо.

Базовий передньопривідний варіант RX350 L з 2,4-літровим турбомотором на 275 сил коштує від $44 600. За повний привід доведеться доплатити, тоді прайс зросте до 47 200 доларів, а версія F Sport обійдеться мінімум у 47 600 доларів.

Гібридні версії та топовий флагман

Для тих, хто шукає економічність, пропонують гібрид RX350h потужністю 246 кінських сил. Його вартість стартує з позначки 50 700 доларів за монопривід та 53 900 доларів за версію 4x4. Плагін-гібрид RX450+ на 304 кінські сили оцінили у $57 800.

А на вершині лінійки розташувався потужний RX500h з 2,4-літровим турбогібридом, який видає 366 кінських сил та 550 Нм крутного моменту за ціною від 58 800 "вічнозелених".