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Lexus неожиданно обновил бестселлер RX: ходовую настроили на Нюрбургринге

Японский автопроизводитель модернизировал популярный кроссовер, настроив его шасси на самой сложной гоночной трассе мира. Кроме улучшенной управляемости автомобиль получил расширенное оснащение. В настоящее время новинка доступна исключительно для домашнего рынка.
Lexus обновил кроссовер RX: характеристики и цены

ФОТО: Lexus|

Lexus RX 350

Данила Северенчук
logo6 октября, 17:30
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Как сообщает Carscoops, инженеры бренда использовали свой испытательный центр у Нордшляйфе для доработки подвески модели 2027 года. Волнистый асфальт и неровности "Зеленого ада" позволили сделать реакции большого SUV более линейными и естественными.

Что изменилось в оснащении

Кроме драйверских настроек разработчики добавили несколько приятных бытовых фишек. В частности, передняя дверь теперь имеет новое стекло с инфракрасным фильтром, которое значительно лучше блокирует жару в салоне. Функция удержания тормозов Auto Hold наконец-то получила память, поэтому ее не придется включать после каждого запуска двигателя. Также базовые версии обзавелись цифровым зеркалом заднего вида, а видеорегистраторы спереди и сзади теперь входят в стандартную комплектацию.

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Интересная стоимость, но есть нюанс

Пока обновленный внедорожник будут продавать только в Японии, и сроки его появления на глобальном рынке неизвестны. Однако местные цены выглядят достаточно привлекательно.

Базовый переднеприводный вариант RX350 L с 2,4-литровым турбомотором на 275 сил стоит от $44 600. За полный привод придется доплатить, тогда прайс вырастет до 47 200 долларов, а версия F Sport обойдется минимум в 47 600 долларов.

Гибридные версии и топовый флагман

Для ищущих экономичность предлагают гибрид RX350h мощностью 246 лошадиных сил. Его стоимость стартует с отметки 50 700 долларов за монопривод и 53 900 долларов за версию 4x4. Плагин-гибрид RX450+ в 304 лошадиные силы оценили в $57 800.

А на вершине линейки расположился мощный RX500h с 2,4-литровым турбогибридом, выдающим 366 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента по цене от 58 800 "вечнозеленых".

#RX 350/200t 2015 #Lexus #Aвтоновинки #Новости #Фото
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