Українські прифронтові дороги прикриють від дронів сітками, в які раніше ловили рибу

Сітки протидіють безчинствам російських безпілотників над українськими автодорогами.

Про це напередодні 4-ї річниці з початку агресивної війни росіян повідомлено на урядовому сайті Шотландії.

Головне, знерухомити пропелери

Як показує практика, сітки активно виводять з ладу пропелери дронів, зупиняючи їх на підступах до ймовірних цілей як от транспорт цивільних, військових чи просто стоянки біля наметів, чи споруд медичних стабілізаційних пунктів, куди з передової прокладено маршрути евакуаційних машин.

Допоки сітки залишаються безальтернативним інструментом захисту доріг, транспорту, людей та вантажів від ворожих дронів. За чотири роки війни це вже всі зрозуміли, тому рибальські сітки везуть в Україну звідусіль, оскільки прифронтових доріг багато і прикривати є що (див. відео нижче).

Старі сітки легко зупиняють дрон

Загалом відібрано не нові сітки, а вже практично списані. Для рибальства вони не придатні через великі навантаження, але міцності зламати пропелерні гвинти у них достатньо – крізь такий захист дрони не прорвуться.

Відтак виведені з промислового рибальства сітки пішли не на перероблення в гранули, а будуть перепрофільовані за гуманітарним призначенням. З проханням не утилізувати, а передати на добру справу використані сітки Кабмін України звернувся до урядів багатьох морських країн.

Це вже конвеєрна технологія: одна ланка встановлює стовпи, інша – навішує дроти, а ще інша – монтує над дротяним каркасом сітки. Фото: Autostrada

Мінрозвитку України знав, кому слати запити

Якщо конкретно, то ця ініціатива належить Міністерству розвитку громад України, звідки надійшов лист з прямим проханням до Шотландії надати вживані рибальські сітки, що "будуть перепрофільовані для захисту від дронів на дорогах загального користування на сході України".

На це вже відгукнулися Данія, Швеція та Франція. Тепер до такої пожертви пристала Шотландія. Її уряд кинув клич по комунах, рибгоспах та фермах передати сітки для формування вантажного каравану до України.

За даними шотландського урядового порталу, з лососевих ферм зібрано 228 сіток, виведених з промислового обігу. Загальна вага такого вантажу сягає майже 280 тонн.

Шотландці власним коштом доставлять сітки в Україну

Директорат з міжнародної торгівлі та інвестицій виділив 216 000 фунтів стерлінгів на покриття витрат на транспортування сіток до України. Урядовці Шотландії завершують узгодження домовленостей щодо передачі у координації з Міністерством оборони.

"У день четвертої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну, уряд Шотландії прагне в черговий раз допомогти Україні в її обороні, і ця пожертва демонструє непохитність нашої підтримки Атаки дронів трапляються майже щодня. Вони стали причиною багатьох смертей і жертв, а також спричинили величезні руйнування по всій Україні. Це допоможе протидіяти деяким із цих смертельних атак", – заявив Міністр закордонних справ Ангус Робертсон.