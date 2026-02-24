Украинские прифронтовые дороги прикроют от дронов сетками, в раньше ловившие рыбу

Сетки противодействуют бесчинствам российских беспилотников над украинскими автодорогами.

Об этом накануне 4-й годовщины с начала агрессивной войны россиян сообщено на правительственном сайте Шотландии.

Главное – обездвижить пропеллеры

Как показывает практика, сетки активно выводят из строя пропеллеры дронов, останавливая их на подступах к вероятным целям вроде транспорта гражданских, военных или просто стоянки возле палаток и зданий медицинских стабилизационных пунктов, куда с передовой проложены маршруты эвакуационных машин.

Пока сетки остаются безальтернативным инструментом защиты дорог, транспорта, людей и грузов от вражеских дронов. За четыре года войны это уже все поняли, поэтому рыболовные сети везут в Украину отовсюду, поскольку прифронтовых дорог много и прикрывать есть что (см. видео ниже).

Старые сети легко останавливают дрон

В общем отобраны не новые сети, а уже практически списанные. Для рыбалки они не пригодны из-за больших нагрузок, но прочности сломать пропеллерные винты у них достаточно – сквозь такую защиту дроны не прорвутся.

Поэтому выведенные из промышленного рыболовства сети пошли не на переработку в гранулы, а будут перепрофилированы по гуманитарному назначению. С просьбой не утилизировать, а передать на благое дело использованные сети Кабмин Украины обратился к правительствам многих морских стран.

Это уже конвейерная технология: одно звено устанавливает столбы, другое – навешивает провода, а третье – монтирует над проволочным каркасом сетки. Фото: Autostrada

Минразвития Украины знал, кому слать запросы

Если конкретно, то эта инициатива принадлежит Министерству развития громад Украины, откуда поступило письмо с прямой просьбой к Шотландии предоставить бывшие в употреблении рыболовные сети, которые "будут перепрофилированы для защиты от дронов на дорогах общего пользования на востоке Украины".

На это уже откликнулись Дания, Швеция и Франция. Теперь к такому пожертвованию присоединилась Шотландия. Ее правительство бросило клич по коммунам, рыбхозам и фермам передать сетки для формирования грузового каравана в Украину.

По данным шотландского правительственного портала, с лососевых ферм собрано 228 сетей, выведенных из промышленного оборота. Общий вес такого груза достигает почти 280 тонн.

Шотландцы за свой счет доставят сети в Украину

Директорат по международной торговле и инвестициям выделил 216 000 фунтов стерлингов (247 337 евро) на покрытие расходов на транспортировку сетей в Украину. Чиновники Шотландии завершают согласование договоренностей о передаче в координации с Министерством обороны.

"В день четвертой годовщины незаконного вторжения России в Украину, правительство Шотландии стремится в очередной раз помочь Украине в ее обороне, и это пожертвование демонстрирует непоколебимость нашей поддержки Атаки дронов случаются почти ежедневно. Они стали причиной многих смертей и жертв, а также вызвали огромные разрушения по всей Украине. Это поможет противодействовать некоторым из этих смертельных атак", – заявил Министр иностранных дел Ангус Робертсон.