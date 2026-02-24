Укр
Украинские прифронтовые дороги прикроют от дронов сетками, в раньше ловившие рыбу

Для защиты украинских автодорог от российских дронов правительство Шотландии отправляет Украине более 280 тонн рыболовных сетей, собранных из запасов лососевых ферм. Ранее такой груз снарядили для нас Дания, Швеция и Франция.
Теперь еще и шотландские фермеры и рыбаки противодействуют российским дронам над украинскими прифронтовыми дорогами

Строители компании Autostrada уже ежедневно укрывают сеткой 500 метров дороги

Сетки противодействуют бесчинствам российских беспилотников над украинскими автодорогами.

Об этом накануне 4-й годовщины с начала агрессивной войны россиян сообщено на правительственном сайте Шотландии.

Главное – обездвижить пропеллеры

Как показывает практика, сетки активно выводят из строя пропеллеры дронов, останавливая их на подступах к вероятным целям вроде транспорта гражданских, военных или просто стоянки возле палаток и зданий медицинских стабилизационных пунктов, куда с передовой проложены маршруты эвакуационных машин.

Пока сетки остаются безальтернативным инструментом защиты дорог, транспорта, людей и грузов от вражеских дронов. За четыре года войны это уже все поняли, поэтому рыболовные сети везут в Украину отовсюду, поскольку прифронтовых дорог много и прикрывать есть что (см. видео ниже).

Старые сети легко останавливают дрон

В общем отобраны не новые сети, а уже практически списанные. Для рыбалки они не пригодны из-за больших нагрузок, но прочности сломать пропеллерные винты у них достаточно – сквозь такую защиту дроны не прорвутся.

Поэтому выведенные из промышленного рыболовства сети пошли не на переработку в гранулы, а будут перепрофилированы по гуманитарному назначению. С просьбой не утилизировать, а передать на благое дело использованные сети Кабмин Украины обратился к правительствам многих морских стран.

Это уже конвейерная технология: одно звено устанавливает столбы, другое – навешивает провода, а третье – монтирует над проволочным каркасом сетки. Фото: Autostrada

Минразвития Украины знал, кому слать запросы

Если конкретно, то эта инициатива принадлежит Министерству развития громад Украины, откуда поступило письмо с прямой просьбой к Шотландии предоставить бывшие в употреблении рыболовные сети, которые "будут перепрофилированы для защиты от дронов на дорогах общего пользования на востоке Украины".

На это уже откликнулись Дания, Швеция и Франция. Теперь к такому пожертвованию присоединилась Шотландия. Ее правительство бросило клич по коммунам, рыбхозам и фермам передать сетки для формирования грузового каравана в Украину.

По данным шотландского правительственного портала, с лососевых ферм собрано 228 сетей, выведенных из промышленного оборота. Общий вес такого груза достигает почти 280 тонн.

Шотландцы за свой счет доставят сети в Украину

Директорат по международной торговле и инвестициям выделил 216 000 фунтов стерлингов (247 337 евро) на покрытие расходов на транспортировку сетей в Украину. Чиновники Шотландии завершают согласование договоренностей о передаче в координации с Министерством обороны.

Читайте также Российский FPV-дрон попал в украинский бронеавтомобиль МАС ТИ: какие последствия

"В день четвертой годовщины незаконного вторжения России в Украину, правительство Шотландии стремится в очередной раз помочь Украине в ее обороне, и это пожертвование демонстрирует непоколебимость нашей поддержки Атаки дронов случаются почти ежедневно. Они стали причиной многих смертей и жертв, а также вызвали огромные разрушения по всей Украине. Это поможет противодействовать некоторым из этих смертельных атак", – заявил Министр иностранных дел Ангус Робертсон.

