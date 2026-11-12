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Lucid показав доступний кросовер Cosmos, але виробництво раптово відклали

Американський виробник електрокарів показав свіжі тизери свого найдоступнішого кросовера Cosmos із заявленим цінником до 50 тисяч доларів. Попри привабливі характеристики та обіцяний запас ходу у майже 500 кілометрів, покупцям доведеться запастися терпінням, адже старт конвеєра офіційно перенесли на кінець 2027 року.
Lucid показав кросовер Cosmos за $50 000

ФОТО: Lucid|

Тизер Lucid Cosmos

Данило Северенчук
logo12 листопада, 16:15
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Як повідомляє видання Motor1, під час звіту за третій квартал керівництво компанії не лише поділилося новими кадрами майбутньої новинки, а й оновило стратегічні плани. На відео та фотографіях можна розгледіти скульптурну задню частину кузова та унікальний світловий підпис, які раніше тримали в секреті.

Проте головною новиною стала зміна графіка випуску. Генеральний директор Lucid Сільвіо Наполі підтвердив інвесторам, що замість кінця 2026 року модель стане на конвеєр лише у другій половині 2027-го. Зараз середньорозмірна платформа проходить фінальні стадії тестування та прототипування. Пілотне виробництво вже увійшло у завершальну фазу, але компанії потрібен додатковий час на налаштування всіх процесів.

Характеристики та амбіції бренду

Виробник робить серйозну ставку на ефективність. Очікується, що Cosmos отримає відносно невелику батарею на 69 кВт-год, якої має вистачити приблизно на 480 кілометрів пробігу.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Швидкість зарядки теж на рівні: фірмова архітектура дозволить додати понад 320 кілометрів запасу ходу всього за 14 хвилин біля розетки.

У Lucid називають цю модель якорем своєї нової програми, яка має залучити ширшу аудиторію. "Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися цим відчуттям з іще більшою кількістю людей", – підкреслили представники марки.

Що залишається за кадром

  • Поки що всі цифри є лише внутрішніми прогнозами компанії, а не результатами незалежних тестів. Також виробник досі не розкрив дизайн інтер'єру та точні прайси для кожної версії.
  • Нагадаємо, що зараз справи у бренду йдуть з перемінним успіхом. У третьому кварталі компанія змогла доставити клієнтам 3806 автомобілів, випустивши при цьому 2954 машини після скорочення однієї робочої зміни на своєму заводі в Аризоні.
  • Якщо інженерам вдасться зберегти обіцяні характеристики та втримати стартову ціну нижче 50 тисяч доларів, Cosmos дійсно зможе перекроїти ринок у своєму сегменті. Точні дати повноцінної презентації та старту продажів обіцяють оголосити у першому кварталі 2027 року.
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