Lucid показав доступний кросовер Cosmos, але виробництво раптово відклали

Як повідомляє видання Motor1, під час звіту за третій квартал керівництво компанії не лише поділилося новими кадрами майбутньої новинки, а й оновило стратегічні плани. На відео та фотографіях можна розгледіти скульптурну задню частину кузова та унікальний світловий підпис, які раніше тримали в секреті.

Проте головною новиною стала зміна графіка випуску. Генеральний директор Lucid Сільвіо Наполі підтвердив інвесторам, що замість кінця 2026 року модель стане на конвеєр лише у другій половині 2027-го. Зараз середньорозмірна платформа проходить фінальні стадії тестування та прототипування. Пілотне виробництво вже увійшло у завершальну фазу, але компанії потрібен додатковий час на налаштування всіх процесів.

Характеристики та амбіції бренду

Виробник робить серйозну ставку на ефективність. Очікується, що Cosmos отримає відносно невелику батарею на 69 кВт-год, якої має вистачити приблизно на 480 кілометрів пробігу.

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Швидкість зарядки теж на рівні: фірмова архітектура дозволить додати понад 320 кілометрів запасу ходу всього за 14 хвилин біля розетки.

У Lucid називають цю модель якорем своєї нової програми, яка має залучити ширшу аудиторію. "Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися цим відчуттям з іще більшою кількістю людей", – підкреслили представники марки.

Що залишається за кадром