Lucid показал доступный кроссовер Cosmos, но производство внезапно отложили

Как сообщает издание Motor1, В ходе отчета за третий квартал руководство компании не только поделилось новыми кадрами будущей новинки, но и обновило стратегические планы. На видео и фотографиях можно увидеть скульптурную заднюю часть кузова и уникальную световую подпись, которые раньше держали в секрете.

Однако главной новостью стало изменение графика выпуска. Генеральный директор Lucid Сильвио Наполи подтвердил инвесторам, что вместо конца 2026 года модель станет на конвейер только во второй половине 2027 года. Сейчас среднеразмерная платформа проходит финальные стадии тестирования и прототипирования. Пилотное производство уже вошло в завершающую фазу, но компании требуется дополнительное время для настройки всех процессов.

Характеристики и амбиции бренда

Производитель делает серьезную ставку на эффективность. Ожидается, что Cosmos получит относительно небольшую батарею на 69 кВтч, которой должно хватить примерно на 480 километров пробега.

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Скорость зарядки тоже на уровне: фирменная архитектура позволит добавить более 320 километров запаса хода всего за 14 минут у розетки.

В Lucid называют эту модель якорем своей новой программы, которая должна привлечь более широкую аудиторию. "Мы не можем дождаться, чтобы поделиться этим ощущением с еще большим количеством людей",– подчеркнули представители марки.

Что остается за кадром