Львів отримає із Чехії тролейбуси Škoda: коли вийдуть на маршрути

Про надходження електротягових машин повідомляє мерія міста. Йдеться про тролейбуси Škoda 26Tr Solaris – одні з найпоширеніших моделей у Їглаві.

З інших джерел відомо, що чеське місто нині модернізує свій рухомий склад і ще доволі добротні машини вирішено передати Львову, хоча це не її місто-побратим. У цьому статусі там лише Ужгород.

Підмога для міста

Низькопідлогова Škoda 26Tr із 12-метровим кузовом Solaris Trollino третього покоління є базовою моделлю лінійки, яка також включає довші версії – 14,6 та 18 метрів.

Тридверна пасажирська машина з системою нахилу підлоги на зупинці адаптована для перевезення дитячих колясок (див. відео внизу) та людей кріслах колісних в накопичувальній зоні навпроти середніх дверей.

Тролейбус Škoda 26Tr біля перехоплювального паркінгу (Park and Ride, P+R) на околиці Їглава. Фото: alltransua.com

Силова установка потужністю 160 кВт від Škoda Electric забезпечує ефективну роботу транспорту. У салоні встановлено 34 сидіння, а загальна місткість по паспорту становить 105 пасажирів (у години пік туди й 150 увійде). Також передбачено сучасні системи інформування та кондиціонування.

"Разом із тролейбусами отримаємо комплект запасних частин, що дозволить швидко підготувати транспорт до експлуатації та забезпечити його обслуговування. Вони працюватимуть на міських маршрутах, – зазначив директор департаменту міської мобільності Олег Забарило.

Коли виїдуть на лінію

Після прибуття, а це буде середина або кінець осені, тролейбуси не одразу вийдуть на маршрути. Спершу вони пройдуть сервісне обслуговування, адаптацію інформаційних систем українською мовою та отримають валідатори оплати проїзду.

За даними моніторингу, ймовірно йдеться про машини 2009–2011 років випуску. Саме в цей період Їглава приросла на 23 таких тролейбусів.

Зокрема Їглава отримала:

у 2009 році – 8 одиниць:

у 2010 році –5 одиниць;

у 2011 році –10 одиниць.

У Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (Їглавська міська транспортна компанія) запевняють, що усі машини будуть на ходу й вже з наступного дня після прибуття можуть виходити на лінію.

Електротранспорту побільшає

До комунального парку пасажирських машин сучасного покоління тролейбусів Škoda 14Tr, ЛАЗ Е183, Богдан Т601.11, а також Електронів (Т19101, Т19102) восени приєднаються ще й Škoda 26Tr.

Нині на маршрути щодня виходить близько 70–75 тролейбусів із понад сотні, що стоять на балансі підприємства. Торік львівські тролейбуси сумарно проїхали понад 3,2 млн км і перевезли більше ніж 16 млн пасажирів.