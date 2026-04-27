Львов получит из Чехии троллейбусы Škoda: когда выйдут на маршруты

О поступлении электротяговых машин сообщает мэрия города. Речь идет о троллейбусах Škoda 26Tr Solaris – одни из самых распространенных моделей в Йиглаве.

Из других источников известно, что чешский город сейчас модернизирует свой подвижной состав и еще довольно добротные машины решено передать Львову, хотя это не ее город-побратим. В этом статусе там только Ужгород.

Подмога для города

Низкопольная Škoda 26Tr с 12-метровым кузовом Solaris Trollino третьего поколения является базовой моделью линейки, которая также включает более длинные версии – 14,6 и 18 метров.

Трехдверная пассажирская машина с системой наклона пола на остановке адаптирована для перевозки детских колясок (см. видео внизу) и людей креслах колесных в накопительной зоне напротив средних дверей.

Троллейбус Škoda 26Tr у перехватывающего паркинга (Park and Ride, P+R) на окраине Йиглава. Фото: alltransua.com

Силовая установка мощностью 160 кВт от Škoda Electric обеспечивает эффективную работу транспорта. В салоне установлено 34 сиденья, а общая вместимость по паспорту составляет 105 пассажиров (в часы пик туда и 150 войдет). Также предусмотрены современные системы информирования и кондиционирования.

"Вместе с троллейбусами получим комплект запасных частей, что позволит быстро подготовить транспорт к эксплуатации и обеспечить его обслуживание. Они будут работать на городских маршрутах, – отметил директор департамента городской мобильности Олег Забарило.

Когда выедут на линию

По прибытии, а это будет середина или конец осени, троллейбусы не сразу выйдут на маршруты. Сначала они пройдут сервисное обслуживание, адаптацию информационных систем на украинском языке и получат валидаторы оплаты проезда.

По данным мониторинга, вероятно речь идет о машинах 2009–2011 годов выпуска. Именно в этот период Иглава приросла на 23 таких троллейбуса.

В частности Йиглава получила:

в 2009 году – 8 единиц:

в 2010 году –5 единиц;

в 2011 году –10 единиц.

В Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (Йиглавская городская транспортная компания) уверяют, что все машины будут на ходу и уже со следующего дня после прибытия могут выходить на линию.

Электротранспорта станет больше

К коммунальному парку пассажирских машин современного поколения троллейбусов Škoda 14Tr, ЛАЗ Е183, Богдан Т601.11, а также Электронов (Т19101, Т19102) осенью присоединятся еще и Škoda 26Tr.

Сейчас на маршруты ежедневно выходит около 70–75 троллейбусов из более сотни, стоящих на балансе предприятия. В прошлом году львовские троллейбусы суммарно проехали более 3,2 млн км и перевезли более 16 млн пассажиров.