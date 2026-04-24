Львів отримав з Тайваню масштабну партію спецтехніки: кому дістануться рятувальні машин

Уся техніка вже сьогодні-завтра буде відправлена громадам на сході, півдні та в центрі країни. Про це на своєму сайті повідомляє мерія міста.

Машини експлуатуватимуть найбільш постраждалі служби згаданих вище регіонів, де вкрай важливо оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати життя людей.

У спеціалізованих лівреях

Парад техніки від тайванських благодійників приймала площа Ринок у центрі Львова. Там на віковій вимощеній бруківці вздовж двох сторін давніх споруд вишикувалися десятки машин.

У класичних білих кольорах із червоними смугами стояли автомобілі швидкої допомоги. Поруч із ними розташувалися червоні пожежно-рятувальні машини різних типів та розмірних груп.

Автомобілі використовуватимуть для:

гасіння пожеж;

реагування на наслідки обстрілів;

евакуації цивільних мешканців;

медичних виїздів;

порятунку людей у надзвичайних ситуаціях.

Хаб розподільчого статусу

Львів став координаційним майданчиком цієї та багатьох інших подібних гуманітарних ініціатив. Нинішній транспортний транш, як і більшість попередніх, з українського боку проходить під патронатом Львівської мерії та Інституту міста.



До цієї роботи готувалися заздалегідь, щойно надійшло повідомлення про відвантаження машин. Автівки подолали морем понад 8000 км і перебували в дорозі 60 днів.

"Для нас ви – герої. Тайванський народ захоплюється мужністю та стійкістю українців. Автівки були отримані з різних пожежних та медичних підрозділів, адже всі усвідомлюють, що в Україні часті обстріли, після яких люди потребують оперативної допомоги. Для нас важливо допомагати вам у такий непростий період, – зазначили представники тайванської місії.



Це – приклад міжнародної солідарності

Передача техніки відбулася за тиждень до Першотравня – Міжнародного дня солідарності. І це символічно: солідарність світу з Україною у роки війни стала реальним прикладом дружби та єдності, а не ідеологічним гаслом.

Саме тому в міській раді підкреслили, що це справжній прояв міжнародної солідарності. Вона має практичний результат – у врятованих життях, швидшій евакуації та посиленні спроможності громад реагувати на виклики війни