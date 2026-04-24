Львов получил из Тайваня масштабную партию спецтехники: кому достанутся спасательные машины

ФОТО: мэрия Львова|
Такой масштабной партии спецтранспорта хаб Львова давно не принимал от благотворителей
Вся техника уже сегодня-завтра будет отправлена громадам на востоке, юге и в центре страны. Об этом на своем сайте сообщает мэрия города.
Машины будут эксплуатировать наиболее пострадавшие службы упомянутых выше регионов, где крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни людей.
В специализированных ливреях
Парад техники от тайваньских благотворителей принимала площадь Рынок в центре Львова. Там на вековой вымощенной брусчатке вдоль двух сторон древних сооружений выстроились десятки машин.
В классических белых цветах с красными полосами стояли автомобили скорой помощи. Рядом с ними расположились красные пожарно-спасательные машины различных типов и размерных групп.
Автомобили будут использоваться для:
- тушения пожаров;
- реагирования на последствия обстрелов;
- эвакуации гражданских жителей;
- медицинских выездов;
- спасения людей в чрезвычайных ситуациях.
Хаб распределительного статуса
Львов стал координационной площадкой этой и многих других подобных гуманитарных инициатив. Нынешний транспортный транш, как и большинство предыдущих, с украинской стороны проходит под патронатом Львовской мэрии и Института города.
К этой работе готовились заранее, как только поступило сообщение об отгрузке машин. Машины преодолели морем более 8000 км и находились в пути 60 дней.
"Для нас вы – герои. Тайваньский народ восхищается мужеством и стойкостью украинцев. Машины были получены из различных пожарных и медицинских подразделений, ведь все осознают, что в Украине частые обстрелы, после которых люди нуждаются в оперативной помощи. Для нас важно помогать вам в такой непростой период, – отметили представители тайваньской миссии.