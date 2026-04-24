Укр
Ру

Львов получил из Тайваня масштабную партию спецтехники: кому достанутся спасательные машины

Львовский гуманитарный хаб получил медицинские, пожарные и другие специализированные спасательные автомобили, присланные жителями небольшого островного государства в Тихом океане.
Тайвань прислал Украине крупную партию техники, такой масштабности в нынешнем году еще не было

ФОТО: мэрия Львова|

Такой масштабной партии спецтранспорта хаб Львова давно не принимал от благотворителей

Валентин Ожго
24 апреля, 06:20



Вся техника уже сегодня-завтра будет отправлена громадам на востоке, юге и в центре страны. Об этом на своем сайте сообщает мэрия города.

Машины будут эксплуатировать наиболее пострадавшие службы упомянутых выше регионов, где крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни людей.

В специализированных ливреях

Парад техники от тайваньских благотворителей принимала площадь Рынок в центре Львова. Там на вековой вымощенной брусчатке вдоль двух сторон древних сооружений выстроились десятки машин.

В классических белых цветах с красными полосами стояли автомобили скорой помощи. Рядом с ними расположились красные пожарно-спасательные машины различных типов и размерных групп.

Автомобили будут использоваться для:

  • тушения пожаров;
  • реагирования на последствия обстрелов;
  • эвакуации гражданских жителей;
  • медицинских выездов;
  • спасения людей в чрезвычайных ситуациях.

Хаб распределительного статуса

Львов стал координационной площадкой этой и многих других подобных гуманитарных инициатив. Нынешний транспортный транш, как и большинство предыдущих, с украинской стороны проходит под патронатом Львовской мэрии и Института города.


К этой работе готовились заранее, как только поступило сообщение об отгрузке машин. Машины преодолели морем более 8000 км и находились в пути 60 дней.

"Для нас вы – герои. Тайваньский народ восхищается мужеством и стойкостью украинцев. Машины были получены из различных пожарных и медицинских подразделений, ведь все осознают, что в Украине частые обстрелы, после которых люди нуждаются в оперативной помощи. Для нас важно помогать вам в такой непростой период, – отметили представители тайваньской миссии.

#Автособытие #Новости #Львов #Спецтехника #Фото