Львов получил из Тайваня масштабную партию спецтехники: кому достанутся спасательные машины

Вся техника уже сегодня-завтра будет отправлена громадам на востоке, юге и в центре страны. Об этом на своем сайте сообщает мэрия города.

Машины будут эксплуатировать наиболее пострадавшие службы упомянутых выше регионов, где крайне важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни людей.

В специализированных ливреях

Парад техники от тайваньских благотворителей принимала площадь Рынок в центре Львова. Там на вековой вымощенной брусчатке вдоль двух сторон древних сооружений выстроились десятки машин.

В классических белых цветах с красными полосами стояли автомобили скорой помощи. Рядом с ними расположились красные пожарно-спасательные машины различных типов и размерных групп.

Автомобили будут использоваться для:

тушения пожаров;

реагирования на последствия обстрелов;

эвакуации гражданских жителей;

медицинских выездов;

спасения людей в чрезвычайных ситуациях.

Хаб распределительного статуса

Львов стал координационной площадкой этой и многих других подобных гуманитарных инициатив. Нынешний транспортный транш, как и большинство предыдущих, с украинской стороны проходит под патронатом Львовской мэрии и Института города.



К этой работе готовились заранее, как только поступило сообщение об отгрузке машин. Машины преодолели морем более 8000 км и находились в пути 60 дней.

