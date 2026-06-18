Львів замінить дефіцит комунальників данською спецтехнікою

За оцінками мерії, одна така машина може виконувати обсяг робіт, для якого нині потрібно до десяти працівників.

Про це йдеться у публікації першого заступника міського голови в Львівській міській раді Андрія Москаленка.

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Дефіцит комунальників зростає

Минулої зими Львову бракувало майже 40% працівників комунальних служб, які відповідають за прибирання снігу та утримання вулиць. Йдеться насамперед про людей, які під час снігопадів забезпечують прохідність тротуарів та проїзд транспорту.

У міській раді прогнозують, що наступної зими кадровий дефіцит може зрости вже до 60%. Саме тому місто робить ставку не лише на пошук нових працівників, а й на механізацію комунальних робіт.

Ось так виглядає малолітражка Egholm City Ranger 3070, яких Львів має придбати три десятки. Фото: Egholm

Частину вартості покриють данські партнери

На розгляд депутатів винесуть рішення про закупівлю 30 одиниць техніки данського виробника Egholm. Фінансування проєкту частково забезпечать міжнародні партнери: 35% вартості покриє данський експортно-інвестиційний фонд EIFO, ще 7% надасть виробник техніки.

Нова техніка призначена для роботи там, де великогабаритні комунальні машини не можуть працювати ефективно: на вузьких тротуарах, між припаркованими автомобілями, поблизу лавок, опор освітлення та інших елементів міської інфраструктури.

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Одна машина замість десяти працівників

За оцінками міста, одна така машина може виконувати обсяг робіт, для якого сьогодні потрібно до десяти працівників, а за окремих умов – навіть до двадцяти.

Взагалі це – всесезонна машина: взимку City Ranger 3070 буде прибирати сніг з тротуарів та дворів, а влітку – підмітатиме, попередньо зволожуючи поверхню водою з власного бака. Фото: Egholm

Втім, головна перевага техніки полягає не лише в економії людських ресурсів. Під час сильних снігопадів вона дозволить швидше очищати вулиці та тротуари, а впродовж року використовуватиметься для прибирання громадських просторів.

Що відомо про Egholm City Ranger 3070

Найімовірніше, Львів отримає багатофункціональні комунальні машини Egholm City Ranger 3070 – одну з найпопулярніших моделей данського виробника для міського господарства.

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Компактна машина оснащується 74-сильним дизельним двигуном Perkins, має постійний повний привід та здатна розвивати швидкість до 40 км/год. Ширина становить лише 1,22 метра, що дозволяє працювати на вузьких тротуарах і в пішохідних зонах. Вантажність сягає 1,2 тонни, а повна маса – 3 тонни.

Завдяки шарнірно-зчленованій конструкції машина відзначається високою маневровістю та малим радіусом розвороту. Для неї доступний широкий набір навісного обладнання: підмітальні щітки, снігові відвали, розкидачі протиожеледних матеріалів, косарки та мийні системи.

Саме універсальність робить такі машини вигідною інвестицією для міста: вони можуть працювати не лише кілька зимових місяців, а фактично протягом усього року.