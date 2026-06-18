Львов восполнит нехватку коммунальщиков с помощью датской спецтехники

По оценкам мэрии, одна такая машина может выполнять объем работ, для которого сейчас требуется до десяти работников.

Об этом говорится в публикации первого заместителя городского головы во Львовском городском совете Андрея Москаленко.

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Дефицит коммунальщиков растет

Прошлой зимой во Львове не хватало почти 40% работников коммунальных служб, отвечающих за уборку снега и содержание улиц. Речь идет прежде всего о людях, которые во время снегопадов обеспечивают проходимость тротуаров и проезд транспорта.

В городском совете прогнозируют, что следующей зимой кадровый дефицит может вырасти уже до 60%. Именно поэтому город делает ставку не только на поиск новых работников, но и на механизацию коммунальных работ.

Вот так выглядит малолитражка Egholm City Ranger 3070, которых Львов должен приобрести три десятка. Фото: Egholm

Часть стоимости покроют датские партнеры

На рассмотрение депутатов будет вынесено решение о закупке 30 единиц техники датского производителя Egholm. Финансирование проекта частично обеспечат международные партнеры: 35% стоимости покроет датский экспортно-инвестиционный фонд EIFO, ещё 7% предоставит производитель техники.

Новая техника предназначена для работы там, где крупногабаритные коммунальные машины не могут работать эффективно: на узких тротуарах, между припаркованными автомобилями, вблизи скамеек, опор освещения и других элементов городской инфраструктуры.

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Одна машина вместо десяти работников

По оценкам города, одна такая машина может выполнять объем работ, для которого сегодня требуется до десяти работников, а при определенных условиях – даже до двадцати.

Вообще это – всесезонная машина: зимой City Ranger 3070 будет убирать снег с тротуаров и дворов, а летом – будет подметать, предварительно увлажняя поверхность водой из собственного бака. Фото: Egholm

Впрочем, главное преимущество техники заключается не только в экономии человеческих ресурсов. Во время сильных снегопадов она позволит быстрее очищать улицы и тротуары, а в течение года будет использоваться для уборки общественных пространств.

Что известно о Egholm City Ranger 3070

Скорее всего, Львов получит многофункциональные коммунальные машины Egholm City Ranger 3070 – одну из самых популярных моделей датского производителя для городского хозяйства.

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Компактная машина оснащена 74-сильным дизельным двигателем Perkins, имеет постоянный полный привод и способна развивать скорость до 40 км/ч. Ширина составляет всего 1,22 метра, что позволяет работать на узких тротуарах и в пешеходных зонах. Грузоподъемность достигает 1,2 тонны, а полная масса – 3 тонны.

Благодаря шарнирно-сочлененной конструкции машина отличается высокой маневренностью и малым радиусом разворота. Для неё доступен широкий набор навесного оборудования: подметальные щётки, снеговые отвалы, разбрасыватели противогололедных материалов, косилки и моечные системы.

Именно универсальность делает такие машины выгодной инвестицией для города: они могут работать не только несколько зимних месяцев, но фактически в течение всего года.