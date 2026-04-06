Львів'янам з 11 квітня повернуть безкоштовні пересадки у громадському транспорті

Демонтаж такої можливості з переліку лояльності пасажирам здійснено 11 березня. Це дозволило в період різкого зростання цін на пальне стабілізувати роботу транспорту. Тепер цю опцію в логістиці львівських пасажирів відновлять.

Поки ж львів'яни платять за кожну поїздку окремо, без врахувань проміжку у ті самі 40 хвилин. Про це повідомляє мерія міста.

Читайте також Мерія Львова закупить автобуси місцевого автозаводу, але це буде не ЛАЗ

Це був тимчасовий захід

Система обліку розрахунків за проїзд ЛеоКарт показувала, що пільгою безплатної пересадки до 11 березня користувалося лише 5% пасажирів. Однак зняття цієї пільги дало перевізникам додаткові надходження коштів від оплати проїзду.

Для прикладу мерія показала результати комунального автопідприємства №1. Там за місяць додатково отримають близько 5 млн грн, що частково покриє витрати.

"Зараз готуємося до запуску сервісів пересадок. Ми ще окремо прокомунікуємо, яким саме чином це відбуватиметься. Але після місячної перерви ця опція буде відновлена з 11 квітня, — сказав директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськрад Олег Забарило.

Перевізники відновленню пільги не раді



Відновлення опції безплатної пересадки упродовж 40 хвилин між поїздками буде обов'язково, хоча ціни на пальне не стабілізувалися, продовжують зростати, а перевізники направили міській владі чергове звернення щодо перегляду тарифів у бік зростання.

Читайте також Стало відомо, кого водій львівського автобуса безплатно возив в кабіні

Про інші заходи мерії щодо стабілізації роботи транспорту нічого не сказано. Окрім призупинення безплатних пересадок, мерія тимчасово призупинила видачу пільгових карток для нових категорій пільговиків та мешканців інших громад, а також впровадила нову модель співпраці з сусідніми громадами щодо компенсації пільгових поїздок їхніх мешканців.

Трохи історії

Нагадаємо, безоплатна пересадка для всіх пасажирів з картками ЛеоКарт у громадському транспорті Львова працює з 12 липня 2024 року, про що редакція Авто24 розповідала. А з 11 грудня минулого року — і для користувачів додатку LeoCard.