Львовянам с 11 апреля вернут бесплатные пересадки в общественном транспорте

Демонтаж такой возможности из перечня лояльности пассажирам осуществлен 11 марта. Это позволило в период резкого роста цен на топливо стабилизировать работу транспорта. Теперь эту опцию в логистике львовских пассажиров восстановят.

Пока же львовяне платят за каждую поездку отдельно, без учета промежутка в те же 40 минут. Об этом сообщает мэрия города.

Это была временная мера

Система учета расчетов за проезд ЛеоКарт показывала, что льготой бесплатной пересадки до 11 марта пользовалось лишь 5% пассажиров. Однако снятие этой льготы дало перевозчикам дополнительные поступления средств от оплаты проезда.

Для примера мэрия показала результаты коммунального автопредприятия №1. Там за месяц дополнительно получат около 5 млн грн, что частично покроет расходы.

"Сейчас готовимся к запуску сервисов пересадок. Мы еще отдельно прокоммуницируем, каким именно образом это будет происходить. Но после месячного перерыва эта опция будет восстановлена с 11 апреля, - сказал директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Олег Забарило.

Перевозчики восстановлению льготы не рады



Восстановление опции бесплатной пересадки в течение 40 минут между поездками будет обязательно, хотя цены на топливо не стабилизировались, продолжают расти, а перевозчики направили городским властям очередное обращение о пересмотре тарифов в сторону роста.

О других мерах мэрии по стабилизации работы транспорта ничего не сказано. Кроме приостановления бесплатных пересадок, мэрия приостановила выдачу льготных карточек для новых категорий льготников и жителей других общин, а также внедрила новую модель сотрудничества с соседними общинами по компенсации льготных поездок их жителей.

Немного истории

Напомним, бесплатная пересадка для всех пассажиров с карточками ЛеоКарт в общественном транспорте Львова работает с 12 июля 2024, о чем редакция Авто24 рассказывала. А с 11 декабря прошлого года – и для пользователей приложения LeoCard.