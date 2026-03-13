Львівська модель Е-квитка стала прикладом для України

Система електронного квитка у Львові показала, як цифрові інструменти можуть допомогти втримувати стабільну роботу громадського транспорту навіть під час зростання вартості пального.

Як йдеться у релізі мерії, завдяки повному обліку поїздок та прозорій системі компенсацій за перевезення пільговиків перевізники можуть працювати без підвищення тарифів.

Про це йшлося під час пресконференції за участі представників транспортних підприємств, роботодавців, профспілок та керівників транспортних управлінь міста й області.

Проблема пільгових перевезень в Україні

За словами голови правління обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів» Івана Велійки, в Україні досі немає прозорого механізму компенсації пільгових перевезень. Пільги для пасажирів існують, але їх фінансування часто відсутнє.

"Постійно виникають конфлікти між пасажирами та перевізниками, немає затвердженого доступного і прозорого механізму компенсації, а також відсутній реальний облік пільгових поїздок. Через це перевізники змушені здійснювати пільгові перевезення без гарантії відшкодування: кошти вони отримують мізерні, а часто — взагалі не отримують, – зазначає Іван Велійко.

У багатьох громадах перевізники змушені перевозити пільговиків без гарантії відшкодування витрат, а суми компенсацій визначаються умовно — за середніми або застарілими показниками.

Як працює система у Львові

У Львові натомість діє електронна система оплати проїзду — готівкою, банківською карткою або через сервіс «ЛеоКарт». Це дозволяє точно фіксувати кожну поїздку та виплачувати перевізникам компенсацію за фактичні перевезення пільговиків.

Голова обласної профспілки працівників автотранспорту Юрій Кривенко зазначає, що цифровізація значно зменшила конфлікти між водіями та пасажирами і дала підприємствам можливість інвестувати в оновлення автопарку.

Тариф поки не підвищуватимуть

За словами керівника управління транспорту міста Олега Партики, позиція Львова залишається незмінною — підвищення тарифу наразі не планується. Місто запровадило тимчасові рішення для підтримки перевізників, зокрема скасування безоплатних пересадок та впорядкування пільгових поїздок.