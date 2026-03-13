Львовская модель Е-билета стала примером для Украины

Система электронного билета во Львове показала, как цифровые инструменты могут помочь удерживать стабильную работу общественного транспорта даже во время роста стоимости топлива.

Как говорится в релизе мэрии, благодаря полному учету поездок и прозрачной системе компенсаций за перевозку льготников перевозчики могут работать без повышения тарифов.

Об этом шла речь во время пресс-конференции с участием представителей транспортных предприятий, работодателей, профсоюзов и руководителей транспортных управлений города и области.

Проблема льготных перевозок в Украине

По словам председателя правления областной организации работодателей автомобильного транспорта "Укравтотранс-Львов" Ивана Велийки, в Украине до сих пор нет прозрачного механизма компенсации льготных перевозок. Льготы для пассажиров существуют, но их финансирование часто отсутствует.

"Постоянно возникают конфликты между пассажирами и перевозчиками, нет утвержденного доступного и прозрачного механизма компенсации, а также отсутствует реальный учет льготных поездок. Поэтому перевозчики вынуждены осуществлять льготные перевозки без гарантии возмещения: средства они получают мизерные, а часто - вообще не получают, – отмечает Иван Велийко.

Во многих громадах перевозчики вынуждены перевозить льготников без гарантии возмещения расходов, а суммы компенсаций определяются условно - по средним или устаревшим показателям.

Как работает система во Львове

Во Львове вместо этого действует электронная система оплаты проезда – наличными, банковской картой или через сервис "ЛеоКарт". Это позволяет точно фиксировать каждую поездку и выплачивать перевозчикам компенсацию за фактические перевозки льготников.

Председатель областного профсоюза работников автотранспорта Юрий Кривенко отмечает, что цифровизация значительно уменьшила конфликты между водителями и пассажирами и дала предприятиям возможность инвестировать в обновление автопарка.

Тариф пока повышать не будут

По словам руководителя управления транспорта города Олега Партыки, позиция Львова остается неизменной – повышение тарифа пока не планируется.

Город ввел временные решения для поддержки перевозчиков, в частности отмена бесплатных пересадок и упорядочение льготных поездок.