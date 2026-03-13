Львовская модель Е-билета стала примером для Украины

ФОТО: мэрия Львова|
Автобусный маршрут №43, который во Львове соединяет улицу Субботовскую с Больницей святого Луки, имеет 25 остановки
Система электронного билета во Львове показала, как цифровые инструменты могут помочь удерживать стабильную работу общественного транспорта даже во время роста стоимости топлива.
Как говорится в релизе мэрии, благодаря полному учету поездок и прозрачной системе компенсаций за перевозку льготников перевозчики могут работать без повышения тарифов.
Об этом шла речь во время пресс-конференции с участием представителей транспортных предприятий, работодателей, профсоюзов и руководителей транспортных управлений города и области.
Проблема льготных перевозок в Украине
По словам председателя правления областной организации работодателей автомобильного транспорта "Укравтотранс-Львов" Ивана Велийки, в Украине до сих пор нет прозрачного механизма компенсации льготных перевозок. Льготы для пассажиров существуют, но их финансирование часто отсутствует.
"Постоянно возникают конфликты между пассажирами и перевозчиками, нет утвержденного доступного и прозрачного механизма компенсации, а также отсутствует реальный учет льготных поездок. Поэтому перевозчики вынуждены осуществлять льготные перевозки без гарантии возмещения: средства они получают мизерные, а часто - вообще не получают, – отмечает Иван Велийко.
Во многих громадах перевозчики вынуждены перевозить льготников без гарантии возмещения расходов, а суммы компенсаций определяются условно - по средним или устаревшим показателям.
Как работает система во Львове
Во Львове вместо этого действует электронная система оплаты проезда – наличными, банковской картой или через сервис "ЛеоКарт". Это позволяет точно фиксировать каждую поездку и выплачивать перевозчикам компенсацию за фактические перевозки льготников.
Председатель областного профсоюза работников автотранспорта Юрий Кривенко отмечает, что цифровизация значительно уменьшила конфликты между водителями и пассажирами и дала предприятиям возможность инвестировать в обновление автопарка.
Тариф пока повышать не будут
По словам руководителя управления транспорта города Олега Партыки, позиция Львова остается неизменной – повышение тарифа пока не планируется.
Город ввел временные решения для поддержки перевозчиков, в частности отмена бесплатных пересадок и упорядочение льготных поездок.