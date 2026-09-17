Lynk & Co 900 спалахнув на дорозі, дилер звинувачує у цьому пішохода

На кадрах очевидців неможливо встановити, чи був задіяний тяговий акумулятор автомобіля. Як пише CarNewsChina, дилерський центр Hangzhou Lingyue Lynk & Co Centre опублікував офіційну заяву, спростовуючи припущення про займання високовольтної батареї.

За словами дилера, один з перехожих упустив портативний зарядний пристрій, який потім ногою вдарили під позашляховик, перш ніж він загорівся. Офіційна причина пожежі залишається невідомою до завершення розслідування муніципальними органами, а телеметричні та теплові дані акумулятора наразі не оприлюднені.

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Технічні характеристики Lynk & Co 900 та заходи захисту днища

Lynk & Co 900 – це флагманський гібридний позашляховик бренду, збудований на модульній архітектурі Geely SPA Evo. Автомобіль використовує акумуляторні блоки ємністю 44,9 кВт⋅год та 52,4 кВт-год від постачальників CALB та CATL. Модель оснащена пневматичною підвіскою з регулюванням дорожнього просвіту від 180 мм до 234 мм, а раніше проходила подвійний краш-тест на третій ряд сидінь від Китайського науково-дослідного інституту автомобільної інженерії (CAERI).

Захист та конструкційні особливості днища моделі:

тяговий акумуляторний блок має власну захисну оболонку для запобігання внутрішній терморозгону;

нижня частина кузова містить неметалеві компоненти, зокрема аеродинамічні кришки та бризкозахисні екрани;

зовнішнє займання здатне підпалити навколишні матеріали днища без пошкодження самого тягового акумулятора.

Стандарти безпеки та перебіг розслідування

Типовий споживчий повербанк ємністю 10 000 мАг зберігає близько 0,037 кВт-год енергії, що значно менше порівняно з батареєю автомобіля ємністю понад 40 кВт-год. Проте можливість зовнішнього літій-іонного пристрою спричинити локальну пожежу залежить від його стану, розташування та контакту з матеріалами днища.