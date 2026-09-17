Lynk & Co 900 вспыхнул на дороге, дилер обвиняет в этом пешехода

На кадрах очевидцев невозможно установить, был ли задействован тяговый аккумулятор автомобиля. Как пишет CarNewsChina, дилерский центр Hangzhou Lingyue Lynk & Co Centre опубликовал официальное заявление, опровергая предположение о возгорании высоковольтной батареи.

По словам дилера, один из прохожих уронил портативное зарядное устройство, которое затем ногой ударили во внедорожник, прежде чем оно загорелось. Официальная причина пожара остается неизвестной до завершения расследования муниципальными органами, а телеметрические и тепловые данные аккумулятора пока не обнародованы.

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Технические характеристики Lynk & Co 900 и меры защиты днища

Lynk & Co 900 – это флагманский гибридный внедорожник бренда, построенный на модульной архитектуре Geely SPA Evo. Автомобиль использует аккумуляторные блоки емкостью 44,9 кВтч и 52,4 кВтч от поставщиков CALB и CATL. Модель оснащена пневматической подвеской с регулировкой дорожного просвета от 180 до 234 мм, а ранее проходила двойной краш-тест на третий ряд сидений от Китайского научно-исследовательского института автомобильной инженерии (CAERI).

Защита и конструкционные особенности днища модели:

тяговый аккумуляторный блок имеет собственную защитную оболочку для предотвращения внутреннего терморазгона.;

нижняя часть кузова содержит неметаллические компоненты, в частности аэродинамические крышки и брызгозащитные экраны.;

наружное возгорание способно поджечь окружающие материалы днища без повреждения самого тягового аккумулятора.

Стандарты безопасности и ход расследования

Типичный потребительский повербанк емкостью 10 000 мАч хранит около 0,037 кВтч энергии, что значительно меньше по сравнению с батареей автомобиля емкостью свыше 40 кВтч. Однако возможность внешнего литиево-ионного устройства вызвать локальный пожар зависит от его состояния, расположения и контакта с материалами днища.