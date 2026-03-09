Транспортна компанія планує привезти з Бразилії 200 далекобійників

Багато водіїв з-за меж Європейського Союзу не задоволені умовами праці у деяких балтійських транспортних компаніях, тому переходять працювати до перевізників у центральній частині Європи. Через це литовська компанія змушена шукати нових працівників за межами ЄС.

Водночас дефіцит кадрів на європейському транспортному ринку продовжує зростати. Як пише Teretnjaci, автоперевізники дедалі частіше шукають працівників за межами Європейського Союзу.

Читайте також У Німеччині визнали величезну нестачу водіїв

Дефіцит водіїв у Європі

Литовська компанія Gretvėja не стала винятком і розпочала масштабну кампанію з підбору персоналу в Бразилії, плануючи найняти до 200 професійних водіїв.

Водночас європейські ЗМІ звернули увагу на парадоксальну ситуацію: поки роботодавці шукають нових працівників у Південній Америці, один із їхніх водіїв уже понад два тижні протестує в порту Роттердама, стверджуючи, що компанія заборгувала йому десятки тисяч євро зарплати.

Набір водіїв у Сан-Паулу

Компанія Gretvėja, що базується у місті Шяуляй (Литва), на початку березня організувала співбесіди в Сан-Паулу. Мета кампанії відкрита — найняти 200 професійних водіїв із Бразилії.

Читайте також У Європі нестача водіїв: беруть дітей та жінок

Підбір персоналу проводить агентство M/Brazil, що спеціалізується на міжнародному рекрутингу водіїв для європейського та американського ринків.

Бразильські водії мають значний досвід

За словами організаторів набору, у Бразилії є велика кількість досвідчених водіїв, які мають практику:

перевезень на далекі відстані;

керування важкими вантажівками з причепами;

роботи у складних кліматичних та дорожніх умовах.

Різниця в рівні заробітної плати між Бразилією та Європою також є важливим фактором: європейські компанії отримують необхідну робочу силу, а бразильські водії – можливість заробляти більше.

Читайте також Європейські перевізники жаліються на нестачу водіїв

Протест у порту Роттердама

Тим часом у порту Роттердама, на ділянці Маасвлакте, вантажівка компанії Gretvėja стоїть без руху. Водій із Таджикистану на ім’я Парвіз відмовився продовжувати рейс, заявивши про невиплату заробітної плати.

За його словами, компанія винна йому щонайменше 30 000 євро. Він стверджує, що протягом останніх семи місяців отримував лише частину зарплати, а під час двох років роботи в Європі жив у дуже поганих умовах і майже не бачив родину.

Найшла коса на камінь

Компанія відкидає ці звинувачення та заявляє, що всі виплати здійснювалися відповідно до контракту. Водій також заявив, що має право залишити вантажівку та вантаж у своєму розпорядженні, поки не отримає належні кошти. Поліція не вилучила транспортний засіб, визнавши його право залишатися в кабіні.

За словами Парвіза, його контракт уже розірвано, і він має чотири тижні, щоб залишити територію Європейського Союзу.

Читайте також Європа терміново потребує водіїв автобусів

Репутаційні ризики

Компанія Gretvėja має автопарк приблизно з 750 магістральних тягачів і співпрацює з багатьма голландськими компаніями.

Однак одночасний набір водіїв у Південній Америці та публічні звинувачення у невиплаті зарплати створюють для компанії серйозні репутаційні ризики.

Ця ситуація знову піднімає питання умов працевлаштування працівників із третіх країн. Різниця в оплаті праці, залежність від роботодавця у питаннях віз і дозволів на роботу, а також складність міжнародного трудового права часто стають причиною конфліктів щодо зарплат і умов роботи.

Читайте також Український біженець став заробляти в Британії 100 000 гривень на місяць

Суд чи домовляться?

Найближчими тижнями стане зрозуміло, чи зможе компанія зміцнити свій автопарк за рахунок бразильських водіїв і чи буде конфлікт у Роттердамі вирішений шляхом домовленості або через суд.