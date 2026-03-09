Транспортная компания планирует привезти из Бразилии 200 дальнобойщиков

Многие водители из-за пределов Европейского Союза не довольны условиями труда в некоторых балтийских транспортных компаниях и переходят работать к перевозчикам в центральной части Европы. Поэтому литовская компания вынуждена искать новых работников за пределами ЕС.

Дефицит кадров на европейском транспортном рынке продолжает расти. Как пишет Teretnjaci, автоперевозчики все чаще ищут работников за пределами Европейского Союза.

Читайте также В Германии признали огромную нехватку водителей

Дефицит водителей в Европе

Литовская компания Gretvėja не стала исключением и начала масштабную кампанию по подбору персонала в Бразилии, планируя нанять до 200 профессиональных водителей.

В то же время европейские СМИ обратили внимание на парадоксальную ситуацию: пока работодатели ищут новых работников в Южной Америке, один из их водителей уже более двух недель протестует в порту Роттердама, утверждая, что компания задолжала ему десятки тысяч евро зарплаты.

Набор водителей в Сан-Паулу

Компания Gretvėja, базирующаяся в городе Шяуляй (Литва), в начале марта организовала собеседования в Сан-Паулу. Цель кампании открыта – нанять 200 профессиональных водителей из Бразилии.

Читайте также В Европе нехватка водителей: берут детей и женщин

Подбор персонала проводит агентство M/Brazil, специализирующееся на международном рекрутинге водителей для европейского и американского рынков.

Бразильские водители имеют значительный опыт

По словам организаторов набора, в Бразилии есть большое количество опытных водителей, которые имеют практику:

перевозок на дальние расстояния;

управления тяжелыми грузовиками с прицепами;

работы в сложных климатических и дорожных условиях.

Разница в уровне заработной платы между Бразилией и Европой также является важным фактором: европейские компании получают необходимую рабочую силу, а бразильские водители – возможность зарабатывать больше.

Читайте также Европейские перевозчики жалуются на нехватку водителей

Протест в порту Роттердама

Тем временем в порту Роттердама, на участке Маасвлакте, грузовик компании Gretvėja стоит без движения. Водитель из Таджикистана по имени Парвиз отказался продолжать рейс, заявив о невыплате заработной платы.

По его словам, компания должна ему по меньшей мере 30 000 евро. Он утверждает, что в течение последних семи месяцев получал лишь часть зарплаты, а во время двух лет работы в Европе жил в очень плохих условиях и почти не видел семью.

Нашла коса на камень

Компания отвергает эти обвинения и заявляет, что все выплаты осуществлялись в соответствии с контрактом. Водитель также заявил, что имеет право оставить грузовик и груз в своем распоряжении, пока не получит причитающиеся средства. Полиция не изъяла транспортное средство, признав его право оставаться в кабине.

По словам Парвиза, его контракт уже расторгнут, и он имеет четыре недели, чтобы покинуть территорию Европейского Союза.

Читайте также Европа срочно нуждается в водителях автобусов

Репутационные риски

Компания Gretvėja имеет автопарк примерно из 750 магистральных тягачей и сотрудничает со многими голландскими компаниями.

Однако одновременный набор водителей в Южной Америке и публичные обвинения в невыплате зарплаты создают для компании серьезные репутационные риски.

Эта ситуация снова поднимает вопрос условий трудоустройства работников из третьих стран. Разница в оплате труда, зависимость от работодателя в вопросах виз и разрешений на работу, а также сложность международного трудового права часто становятся причиной конфликтов относительно зарплат и условий работы.

Читайте также Украинский беженец стал зарабатывать в Британии 100 000 гривен в месяц

Суд или договорятся?

В ближайшие недели станет понятно, сможет ли компания укрепить свой автопарк за счет бразильских водителей и будет ли конфликт в Роттердаме решен путем договоренности или через суд.