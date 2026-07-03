Маємо новий професійний стандарт для фахівців автодіагностики

За останні п'ять років в Україну завезли понад 200 тисяч електромобілів, однак офіційно професії механіка електротранспорту досі не існувало.

Як зазначає заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач, через це кваліфіковані майстри не могли офіційно підтвердити свою компетентність, а вимоги до роботи таких сервісів залишалися нечіткими.

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Компетенцію буде підтверджено

Новий стандарт, розроблений Мінрозвитку разом з експертами та представниками галузі, визначає знання й навички, якими має володіти сучасний фахівець: від роботи з технічною документацією та діагностики до програмування електронних блоків керування, обслуговування гібридів і електромобілів, а також використання міжнародних протоколів OBD-II, CAN і J1939.

Ось так прописана нова спеціальність з кодом професії 7241 в Реєстрі кваліфікації. Скриншот: Авто24

Що це означає на практиці?

роботодавці отримують зрозумілі критерії оцінки фахівців;

майстри – можливість офіційно підтвердити свою кваліфікацію сертифікатом;

заклади освіти – основу для сучасних навчальних програм;

власники автомобілів – більше впевненості у якості та безпеці ремонту.

Це ще один крок до формування сучасного, прозорого та професійного ринку автосервісу в Україні.