Майстер лісу підзаробляв на довірливих ухилянтах

Прокурори оголосили підозру затриманому на гарячому майстру лісу філії "Вигодське лісове господарство". Це – структура державного підприємства "Ліси України".

Працівник лісу був добре обізнаний з довколишньою місцевістю, добре орієнтувався в тамтешніх лісах і знав специфіку роботи у прикордонній смузі. Як йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора, чоловік організував схему незаконного заробітку на переправленні людей через державний кордон.

Технологія класична і примітивна

Організатор "послуг населенню" працював у тісному контакті з сином співмешканки.

За поселення "клієнтів" та їх супровід до Закарпаття відповідала цивільна дружина майстра лісу. До незаконної схеми залучили ще трьох осіб, які відповідали за логістику, транспортування, обхід контрольно-пропускних пунктів та супровід у прикордонній зоні.

Правоохоронці перевірили гроші з незаконного заробітку прямо в кишенях організатора. Фото: оперативна зйомка

Сервіс вищого ґатунку

Надання такої послуги оцінювалося у 8 тисяч доларів США з однієї людини. Як у п'ятизірковому сервісі, в цю суму входило "все включено".

Чоловіків зустрічали в Івано-Франківську, доставляли до села Вигода, поселяли в мотелі та повністю забезпечували харчуванням. Єдина умова, чоловікам не рекомендувалося виходити з номерів. Аж до виїзду в прикордоння.

Попалися, не відходячи від каси

Клієнтів "обілечували" уже в дорозі. Кошти майстер лісу збирав особисто. Це відбувалося у селі Лазещина Рахівського району. Там же усіх і затримали, практично при розрахунку.

Під час затримання та трьох невідкладних санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 17 тисяч доларів США, понад 42 тисячі гривень, мобільні телефони.

Технічне забезпечення було на висоті

У фігурантів вилучили три автомобілі, якими перевозили "клієнтів". Це були Volkswagen, Skoda та Toyotа. Зв'язок між машинами підтримувався на допомогою радіостанцій, їх було три і всі вони вилучені.

Можуть "дати" 9 років

Усім підозрюваним інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення, керівництво такими діями або сприяння їх, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Майстер лісу на роботу не вийшов

Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативами застав та відсторонення майстра лісу від займаної посади.

Які служби залучені

Це була спільна операція кількох відомств. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР в Закарпатській області, хід розслідування координують прокурори Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід – УСБУ в Закарпатській області та 27-й прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі.