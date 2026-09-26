Майже 1000 дорожніх знаків стали гігантською хвилею на Сардинії

Списаним дорожнім знакам різної форми, кольору та розміру знайшли незвичне застосування за межами автомагістралей. Друге життя їм дав художник Мауріціо Серджусті, відомий як Scoobafish. Він використав той атрибут інформації, заборони, попередження та сервісу замість пікселів для відтворення знаменитої "Великої хвилі" Хокусая.

Як повідомляє designboom, проєкт отримав назву Urban Pixel: Chapter I – Last Wave (Міський піксель: Розділ I – Остання хвиля). Його головний матеріал – справжні дорожні знаки, які вже втратили своє функціональне призначення.

Дорожні знаки замість пікселів

Їх не фарбували, не різали й не переробляли. На поверхні залишилися оригінальні кольори, відбивні властивості, подряпини, іржа та інші сліди експлуатації. Саме ці особливості знаків художник використав як своєрідну палітру.

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Майже 1000 елементів вручну розклали на пляжі так, щоб цілісне зображення можна було побачити з повітря.

Мауріціо Серджусті справжній фанат: збирати списані дорожні знаки доводиться місяцями, викладати їх упродовж тижня, а існує інсталяція менш як добу. Фото: сайт designboom

Від дорожніх аксесуарів до мистецтва

Відпрацьовані знаки, які колись регулювали рух та інформували водіїв, у новому проєкті втратили свою звичну функцію. Кожен із них став окремим "пікселем" великої композиції.

У центрі зображення художник розмістив гниюче яблуко. Воно нагадуєи про споживання, відходи та наслідки надмірного використання ресурсів.

Перед створенням фінальної композиції Серджусті проводив повномасштабні тести. Він перевіряв щільність розкладання знаків, співвідношення кольорів, перекриття елементів та те, наскільки добре зображення читається з висоти.

Художник став біля свого меншого, але також повномасштабного твору у вигляді надкушеного яблука для уявлення про фізичний масштаб інсталяції. Фото: сайт designboom

Побачити це можна лише кілька годин

Інсталяція задумана як тимчасова. Після завершення знімання її повністю демонтують, а дорожні знаки приберуть із пляжу.

Тому фотографії та відео з повітря фактично стають єдиним постійним свідченням існування "Останньої хвилі", "Яблука" чи інших інсталяцій.

Використані дорожні знаки зберігають іржу, подряпини, окислення та сліди попереднього використання., але в темряві Urban Pixel віддзеркалює світловідбивною плівкою різнобарв'ям кольорів. Фото: сайт designboom

Цікаво, що відбивні поверхні дорожніх знаків працюють і після заходу сонця. За штучного освітлення окремі елементи виринають із темряви, створюючи інше візуальне прочитання композиції.

Так звичайні дорожні знаки, які вже мали стати відходами, на кілька годин перетворилися на частину величезного зображення просто на сардинському узбережжі.