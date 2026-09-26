Около 1000 дорожных знаков стали гигантской волной на Сардинии

Списанным дорожным знакам разной формы, цвета и размера нашли необычное применение вне автомагистралей. Вторую жизнь им дал художник Маурицио Серджусти, известный как Scoobafish. Он использовал этот атрибут информации, запрета, предупреждения и сервиса вместо пикселей для воспроизведения знаменитой "Большой волны" Хокусая.

Как сообщает designboom, проект получил название Urban Pixel: Chapter I – Last Wave (Городской пиксель: Раздел I – Последняя волна). Его главный материал – настоящие дорожные знаки, уже потерявшие свое функциональное предназначение.

Дорожные знаки вместо пикселей

Их не окрашивали, не резали и не перерабатывали. На поверхности остались оригинальные цвета, отражательные свойства, царапины, ржавчина и другие следы эксплуатации. Именно эти особенности знаков художник использовал как своеобразную палитру.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Около 1000 элементов вручную разложили на пляже так, чтобы целостное изображение можно было увидеть с воздуха.

Маурицио Серджусти настоящий фанат: собирать списанные дорожные знаки приходится месяцами, выкладывать их в течение недели, а существует композиция меньше суток. Фото: сайт designboom

От дорожных аксессуаров к искусству

Отработанные знаки, когда-то регулировавшие движение и информировавшие водителей, в новом проекте потеряли свою привычную функцию. Каждый из них стал отдельным "пикселем" большой композиции.

В центре изображения художник разместил гниющее яблоко. Оно напоминает о потреблении, отходах и последствиях чрезмерного использования ресурсов.

Перед созданием финальной композиции Серджусти проводил полномасштабные тесты. Он проверял плотность разложения знаков, соотношение цветов, перекрытия частей и то, как отлично изображение читается с высоты.

Художник встал у своего меньшего, но также полномасштабного произведения в виде надкушенного яблока для представления о физическом масштабе инсталляции. Фото: сайт designboom

Увидеть это можно всего несколько часов

Инсталляция задумана как временная. После завершения съемок ее полностью демонтируют, а дорожные знаки уберут с пляжа.

Поэтому фотографии и видео с воздуха фактически становятся единственным постоянным свидетельством существования "Последней волны", "Яблока" или других инсталяций.

Использованные дорожные знаки хранят ржавчину, царапины, окисление и следы предварительного использования, но в темноте Urban Pixel играет светоотражающей пленкой разноцветными цветами. Фото: сайт designboom

Отражательные поверхности дорожных знаков работают и после заката. При искусственном освещении отдельные элементы возникают из темноты, создавая другое визуальное прочтение композиции.

Так обычные дорожные знаки, которые уже должны стать отходами, на несколько часов превращаютсяв часть огромного изображения прямо на сардинском побережье.