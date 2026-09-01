Майже електромобіль, але з бензиновим двигуном: Lexus оновив NX

Плагін-гібрид NX 450h+ отримав потужнішу силову установку на 307 кінських сил, більшу батарею на 23 кВт·год та можливість швидкої зарядки постійним струмом. У результаті кросовер зможе проїжджати близько 100 кілометрів лише на електротязі, а для дальніх подорожей у нього, як і раніше, залишиться бензиновий двигун.

Для Lexus це цілком логічний розвиток стратегії, адже бренд уже давно переорієнтовується саме на гібридні кросовери, і тепер NX отримав чергову порцію технологій, яка робить його ближчим до повністю електричного автомобіля.

NX отримав помітно свіжішу зовнішність

Lexus не став повністю змінювати дизайн NX, адже нинішнє покоління кросовера досі виглядає цілком сучасно. Тому замість революції дизайнери вирішили пройтися по найпомітніших деталях, завдяки чому автомобіль зберіг знайомий силует, але став виглядати трохи агресивніше.

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Найбільше змін відбулося спереду. Веретеноподібна решітка радіатора тепер виглядає більш інтегрованою в кузов, а нові фари отримали іншу графіку та потрійні LED-модулі. Вони також можуть працювати з адаптивним дальнім світлом і підсвічувати повороти.

Ззаду дизайнери змінили графіку ліхтарів та додали підсвічений напис Lexus. При цьому від великої кількості хрому вирішили відмовитися, тому загальний вигляд кросовера став трохи стриманішим.

Для версії F SPORT передбачені більш агресивний обвіс, чорні глянцеві елементи, 20-дюймові колеса та червоні гальмівні супорти. Тобто покупець зможе вибрати між класичним преміальним NX і варіантом, який на парковці виглядатиме так, ніби його власник трохи частіше натискає на педаль газу.

У салоні стало більше екранів і менше звичних кнопок

Інтер'єр NX теж отримав серйозне оновлення. Передня панель стала більш горизонтальною, а цифрова панель приладів та центральний дисплей тепер формують єдиний технологічний блок.

Перед водієм встановлюють 12,3-дюймовий екран, а центральний дисплей має діагональ 14 дюймів. Lexus також додав систему Hidden Tech, у якій частина органів керування захована безпосередньо в поверхні передньої панелі та підсвічується, коли водій наближає руку.

Для преміального кросовера передбачені й більш незвичайні функції. Система Sensory Concierge може одночасно керувати підсвічуванням салону, кліматичною установкою, підігрівом і вентиляцією сидінь, аудіосистемою та навіть ароматизацією.

Для освітлення салону передбачили 50 відтінків, а водій може вибирати різні режими залежно від того, хочеться йому трохи розслабитися після роботи чи, навпаки, прокинутися дорогою на ранкову зустріч.

NX 450h+ тепер може проїхати близько 100 км без бензину

Найцікавіше оновлення заховане під підлогою автомобіля. Плагін-гібрид NX 450h+ отримав батарею ємністю 23 кВт·год замість попередніх 18 кВт·год.

Завдяки цьому запас ходу на електротязі має збільшитися приблизно на 40% і становити близько 100 кілометрів за циклом WLTP. Для щоденних міських поїздок цього вже цілком достатньо, адже багато власників зможуть їздити на роботу та повертатися додому, практично не використовуючи бензин.

Потужність гібридної системи теж зросла — з 292 до 307 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає 6,3 секунди.

Але ще важливіша новина стосується зарядки. Оновлений NX 450h+ стане першим плагін-гібридом Lexus із можливістю заряджання постійним струмом. Від 10 до 80% батарею можна буде поповнити приблизно за 30 хвилин.

Для українського ринку це особливо цікаве рішення, адже мережа швидких зарядних станцій продовжує розвиватися, а вартість зарядки вже стала окремим фактором під час вибору електрифікованого автомобіля. Auto24, наприклад, раніше розбирався, скільки сьогодні коштує зарядити електромобіль в Україні.

У результаті NX 450h+ виходить досить універсальним автомобілем. У місті він може поводитися практично як електромобіль, а коли потрібно їхати кількасот кілометрів за один раз, водієві не доведеться будувати весь маршрут навколо зарядних станцій.

Звичайний гібрид NX 350h теж став потужнішим

Тим, хто не хоче заряджати автомобіль від розетки, Lexus залишить звичайний гібрид NX 350h. Він також отримав гібридну систему шостого покоління, в якій інженери переробили електричну частину та систему охолодження тягової батареї.

Потужність установки становить 199 кінських сил, а сам акумулятор став легшим. Його масу вдалося зменшити з 32,7 до 23,5 кілограма.

Для Lexus це важливий сегмент, адже звичайний гібрид залишається значно простішим у користуванні, ніж електромобіль або плагін-гібрид. Власнику не потрібно шукати зарядку чи встановлювати зарядну станцію вдома — батарея поповнюється під час руху та гальмування.

Саме тому гібриди досі користуються значним попитом і в Україні. Auto24 раніше публікував рейтинг найпопулярніших гібридів на українському ринку, де серед лідерів опинилися Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Audi Q8.

Повний привод залишився, а причіп може важити 1,5 тонни

Оновлений NX зберігає повний привод у відповідних версіях, причому електроніка отримала можливість активніше розподіляти тягу між осями залежно від дорожньої ситуації.

Кросовер також зможе буксирувати причіп масою до 1 500 кілограмів. Для автомобіля, який позиціонується насамперед як комфортний міський кросовер, це цілком пристойний показник.

NX 450h+ також отримав можливість віддавати електроенергію назовні через розетку змінного струму потужністю 1 500 Вт. Тобто батарея автомобіля може використовуватися не лише для руху, а й як джерело живлення для різного обладнання.

Інженери попрацювали навіть над шумоізоляцією

Lexus не обмежився електронікою та силовою установкою, а також переглянув конструкцію кузова та підвіски. Жорсткість підлоги збільшили приблизно на 25%, а передньої опори підвіски — приблизно на 30%.

Такі зміни мають зробити кузов жорсткішим, зменшити вібрації та покращити реакції автомобіля на кермо. Підвіску також переналаштували, встановивши нові амортизатори.

Lexus заявляє, що рівень шуму в салоні вдалося зменшити приблизно на 20%. Для преміального автомобіля це важливо не менше, ніж ще кілька кінських сил, адже покупець NX платить не лише за швидкість, а й за комфорт під час довгої поїздки.

Системи безпеки стали розумнішими

Оновлений NX отримає новішу версію комплексу Lexus Safety System+. Сенсори системи стали бачити ширше та далі: горизонтальний кут огляду збільшили на 115%, а дальність виявлення — на 170%.

Система запобігання фронтальним зіткненням тепер здатна працювати у більшій кількості ситуацій, зокрема під час проїзду перехресть та екстрених маневрів. Електроніка також може допомогти уникнути небажаного різкого прискорення на низькій швидкості.

Адаптивний круїз-контроль отримав можливість використовувати навігаційні дані, щоб заздалегідь підготувати автомобіль до повороту, кругового перехрестя або іншої зміни дорожньої ситуації.

Ще цікавіша функція — екстрена зупинка. Якщо система зрозуміє, що водій перестав реагувати на керування, автомобіль може поступово зупинитися у своїй смузі та ввімкнути аварійну сигналізацію.

Lexus поступово наближає гібриди до електромобілів

Оновлений NX добре показує, куди рухається Lexus. Бренд не відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння, але поступово збільшує роль електричної частини силової установки.

Це особливо добре видно на прикладі NX 450h+. Більша батарея дозволяє проїжджати близько 100 кілометрів без бензину, потужність зросла до 307 сил, а швидка зарядка постійним струмом фактично стирає одну з головних відмінностей між плагін-гібридом та електромобілем — необхідність довго чекати, поки батарея поповниться.

При цьому бензиновий двигун нікуди не зник. Для водія це означає, що можна користуватися перевагами електротяги в місті, але не переживати через запас ходу під час далекої подорожі.

Паралельно Toyota продовжує розвивати й повністю електричні моделі. Наприклад, Auto24 вже розповідав про електричний Toyota bZ5, який компанія представила в Китаї, а також про нові електромобілі Toyota, для яких виробник використовує технології китайських компаній Huawei та Xiaomi.

Тому оновлений NX варто сприймати не як останню спробу Lexus врятувати бензиновий двигун, а як ще один етап переходу до електрифікованого транспорту. Компанія залишає покупцеві вибір: можна взяти звичайний гібрид і взагалі не думати про зарядки, можна доплатити за NX 450h+ та більшість щоденних поїздок виконувати на електриці, а тим, хто вже готовий до повного переходу на батарейну тягу, Lexus поступово пропонує окремі електромобілі.