Почти электромобиль, но с бензиновым двигателем: Lexus обновил NX

Плагин-гибрид NX 450h+ получил более мощную силовую установку на 307 лошадиных сил, большую батарею на 23 кВтч и возможность быстрой зарядки постоянным током. В результате кроссовер сможет проезжать около 100 километров только на электротяге, а для дальних путешествий у него по-прежнему останется бензиновый двигатель.

Для Lexus это вполне логичное развитие стратегии, ведь бренд уже давно переориентируется именно на гибридные кроссоверы, и теперь NX получил очередную порцию технологий, которая делает его более близким к полностью электрическому автомобилю.

NX получил заметно более свежую внешность

Lexus не стал полностью менять дизайн NX, ведь нынешнее поколение кроссовера до сих пор выглядит вполне современно. Поэтому вместо революции дизайнеры решили пройтись по самым броским деталям, благодаря чему автомобиль сохранил знакомый силуэт, но стал выглядеть чуть агрессивнее.

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Больше всего изменений произошло впереди. Веретенообразная решетка радиатора теперь выглядит более встроенной в кузов, а новые фары получили другую графику и тройные LED-модули. Они также могут работать с адаптивным дальним светом и подсвечивать повороты.

Сзади дизайнеры сменили графику фонарей и добавили подсвеченную надпись Lexus. При этом от большого количества хрома решили отказаться, поэтому общий вид кроссовера стал немного сдержаннее.

Для версии F SPORT предусмотрены более агрессивный обвес, черные глянцевые элементы, 20-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты. То есть покупатель сможет выбрать между классическим премиальным NX и вариантом, который будет выглядеть на парковке так, будто его владелец чуть чаще нажимает на педаль газа.

В салоне стало больше экранов и меньше привычных кнопок

Интерьер NX тоже получил серьезное обновление. Передняя панель стала более горизонтальной, а цифровая приборная панель и центральный дисплей теперь формируют единый технологический блок.

Перед водителем устанавливают 12,3-дюймовый экран, а центральный дисплей имеет диагональ 14 дюймов. Lexus также добавил систему Hidden Tech, в которой часть органов управления спрятана непосредственно у поверхности передней панели и подсвечивается, когда водитель приближает руку.

Для премиального кроссовера предусмотрены и более необычные функции. Система Sensory Concierge может одновременно управлять подсветкой салона, климатической установкой, подогревом и вентиляцией сидений, аудиосистемой и даже ароматизацией.

Для освещения салона предусмотрели 50 оттенков, а водитель может выбирать разные режимы в зависимости от того, хочется ли ему немного расслабиться после работы или, наоборот, проснуться по дороге на утреннюю встречу.

NX 450h+ теперь может проехать около 100 км без бензина

Самое интересное обновление спрятано под полом автомобиля. Плагин-гибрид NX 450h+ получил батарею емкостью 23 кВтч вместо предыдущих 18 кВтч.

Благодаря этому запас хода на электротяге должен увеличиться примерно на 40% и составлять около 100 километров по циклу WLTP. Для ежедневных городских поездок этого вполне достаточно, ведь многие владельцы смогут ездить на работу и возвращаться домой, практически не используя бензин.

Мощность гибридной системы тоже возросла – с 292 до 307 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды.

Но еще более важная новость касается зарядки. Обновленный NX 450h+ станет первым плагин-гибридом Lexus с возможностью подзарядки постоянным током. От 10 до 80% батарею можно будет пополнить примерно через 30 минут.

Для украинского рынка это особенно интересно, ведь сеть быстрых зарядных станций продолжает развиваться, а стоимость зарядки уже стала отдельным фактором при выборе электрифицированного автомобиля. Auto24, например, раньше разбирался, сколько сегодня стоит зарядить электромобиль в Украине.

В результате NX 450h+ выходит достаточно универсальным автомобилем. В городе он может вести себя практически как электромобиль, а когда нужно ехать несколько сот километров за один раз, водителю не придется строить весь маршрут вокруг зарядных станций.

Обычный гибрид NX 350h тоже стал более мощным.

Тем, кто не желает заряжать автомобиль от розетки, Lexus оставит обычный гибрид NX 350h. Он также получил гибридную систему шестого поколения, где инженеры переработали электрическую часть и систему охлаждения тяговой батареи.

Мощность установки составляет 199 лошадиных сил, а сам аккумулятор стал легче. Его массу удалось снизить с 32,7 до 23,5 килограмма.

Для Lexus это важный сегмент, ведь обычный гибрид остается гораздо проще в использовании, чем электромобиль или плагин-гибрид. Владельцу не нужно искать зарядку или устанавливать зарядную станцию дома – батарея пополняется во время движения и торможения.

Именно поэтому гибриды по-прежнему пользуются значительным спросом и в Украине. Auto24 раньше публиковал рейтинг самых популярных гибридов на украинском рынке, где среди лидеров оказались Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Audi Q8.

Полный привод остался, а прицеп может весить 1,5 тонны.

Обновленный NX сохраняет полный привод в соответствующих версиях, причем электроника получила возможность более активно распределять тягу между осями в зависимости от дорожной ситуации.

Кроссовер также сможет буксировать прицеп массой до 1500 килограммов. Для автомобиля, позиционирующегося прежде всего как комфортный городской кроссовер, это вполне приличный показатель.

NX 450h+ также получил возможность отдавать электроэнергию наружу через розетку переменного тока мощностью 1500 Вт. То есть, батарея автомобиля может использоваться не только для движения, но и как источник питания для различного оборудования.

Инженеры поработали даже над шумоизоляцией

Lexus не ограничился электроникой и силовой установкой, просмотрел конструкцию кузова и подвески. Жесткость полов увеличили примерно на 25%, а передней опоры подвески – примерно на 30%.

Такие изменения должны ужесточить кузов, уменьшить вибрации и улучшить реакции автомобиля на руль. Подвеску также перенастроили, установив новые амортизаторы.

Lexus заявляет, что уровень шума в салоне удалось снизить примерно на 20%. Для премиального автомобиля это важно не меньше, чем еще несколько лошадиных сил, ведь покупатель NX платит не только за скорость, но и за комфорт во время долгой поездки.

Системы безопасности стали умнее

Обновленный NX получит более новую версию комплекса Lexus Safety System+. Сенсоры системы стали видеть шире и дальше: горизонтальный угол обзора увеличился на 115%, а дальность обнаружения – на 170%.

Система предотвращения фронтальных столкновений теперь способна работать в большем количестве ситуаций, в частности, при проезде перекрестков и экстренных маневров. Электроника также поможет избежать нежелательного резкого ускорения на низкой скорости.

Адаптивный круиз-контроль получил возможность использовать навигационные данные, чтобы заранее подготовить автомобиль к повороту, круговому перекрестку или другому изменению дорожной ситуации.

Еще более интересная функция – экстренная остановка. Если система поймет, что водитель перестал реагировать на управление, автомобиль может постепенно остановиться в полосе и включить аварийную сигнализацию.

Lexus постепенно приближает гибриды к электромобилям

Обновленный NX хорошо показывает, куда двигается Lexus. Бренд не отказывается от двигателей внутреннего сгорания, но постепенно увеличивает роль электрической части силовой установки.

Это особенно хорошо видно на примере NX 450h+. Большая батарея позволяет проезжать около 100 километров без бензина, мощность выросла до 307 сил, а быстрая зарядка постоянным током фактически стирает одно из главных отличий между плагин-гибридом и электромобилем – необходимость долго ждать, пока батарея пополнится.

При этом бензиновый двигатель никуда не скрылся. Для водителя это означает, что можно пользоваться преимуществами электротяги в городе, но не переживать из-за запаса хода во время далекого путешествия.

Параллельно Toyota продолжает развивать полностью электрические модели. Например, Auto24 уже рассказывал о электрический Toyota bZ5, который компания представила в Китае, а также новые электромобили Toyota, для которых производитель использует технологии китайских компаний Huawei и Xiaomi.

Поэтому обновленный NX следует воспринимать не как последнюю попытку Lexus спасти бензиновый двигатель, а еще один этап перехода к электрифицированному транспорту. Компания оставляет покупателю выбор: можно взять обычный гибрид и вообще не думать о зарядках, можно доплатить за NX 450h+ и большинство ежедневных поездок выполнять на электричестве, а тем, кто готов к полному переходу на батарейную тягу, Lexus постепенно предлагает отдельные электромобили.