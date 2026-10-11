Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Сінгапуру: огляд гонки Формули-1

Вікенд проходив у форматі зі спринтом, який через дощову погоду виявився насиченим подіями. Макс Ферстаппен виграв спринтерську кваліфікацію та сам спринт. На старті Джордж Рассел випередив Ферстаппена, однак не втримав болід на вологій трасі й потрапив в аварію. Загалом до фінішу спринту дісталися лише 14 гонщиків.

Кваліфікація: Ферстаппен попереду Ferrari

Поул-позішн на основну гонку також здобув Макс Ферстаппен. Позаду нього розташувалися пілоти Ferrari. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі кваліфікувався четвертим, тоді як його напарник Джордж Рассел через заміну елементів силової установки стартував із кінця пелотону.

Старт гонки та перші піт-стопи

Старт основної гонки минув без серйозних інцидентів. Шарль Леклер спробував атакувати Ферстаппена в боротьбі за лідерство, але обігнати нідерландця не зміг. Обидва лідери розпочали гонку на шинах Soft, тоді як Льюїс Хемілтон обрав Medium.

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На восьмому колі болід Audi Габріеля Бортолето зупинився на виїзді з піт-лейну. На трасі оголосили режим віртуального автомобіля безпеки (VSC), однак лідери не стали використовувати цю можливість для заміни шин.

Уже на десятому колі Джордж Рассел піднявся на 13-те місце. Тим часом Леклер продовжував триматися неподалік від Ферстаппена: відрив між ними становив близько двох секунд.

На 19-му колі Хемілтон першим із лідерів заїхав у бокси. Попри старт на Medium, він перейшов на Soft, розраховуючи проїхати на цьому комплекті значну частину дистанції, що залишилася. Леклер обрав протилежну тактику й перейшов на Medium.

VSC допоміг Расселу підготуватися до піт-стопу

На 31-му колі гонку завершив Франко Колапінто з Alpine. Проте його сходу виявилося недостатньо для появи автомобіля безпеки.

На 32-му колі Ферстаппен вирушив у бокси за свіжим комплектом шин. Одразу за ним піт-стоп виконав Ландо Норріс, тому Макс зберіг лідерство. Джордж Рассел на той момент уже піднявся на сьоме місце й чекав на сприятливий момент для заміни гуми.c

Нагода з'явилася на 39-му колі, коли через проблему зі зчепленням у коробці передач зійшов Ленс Стролл. На трасі знову ввели режим VSC. У бокси заїхали Рассел, Антонеллі та Леклер. Однак Рассел виконав піт-стоп наприкінці режиму віртуального автомобіля безпеки й повернувся на трасу десятим. Хемілтон, який продовжував їхати на вже зношених шинах Soft, вирішив залишитися на трасі.

Проблеми з шинами та боротьба за подіум

На 42-му колі Оскар Піастрі змінив Medium на Soft через повільний прокол правого заднього колеса. Приблизно в цей самий час Антонеллі почав повідомляти команді про проблеми з гальмами. Аналогічні зауваження виникли й у Хемілтона.

На 46-му колі Леклер випередив напарника по Ferrari. До Ферстаппена залишалося близько 15 секунд, тож для реальної боротьби за перемогу Шарлю потрібно було суттєво скорочувати відставання на кожному колі. Однак темп монегаска не дозволив йому наблизитися до лідера достатньо швидко.

Тим часом шини Хемілтона почали помітно втрачати ефективність. На 53-му колі Норріс наблизився до семиразового чемпіона світу й готувався атакувати його в боротьбі за місце на подіумі.

У першому повороті Хемілтон зрізав трасу та отримав перевагу, а тим часом Антонеллі скористався ситуацією й випередив Норріса. Згодом і сам Антонеллі пройшов Хемілтона, піднявшись на третє місце.

Льюїс не поспішав поступатися позицією Норрісу, проте на 55-му колі пілот McLaren усе ж виконав обгін. Через деградацію шин Хемілтон втратив можливість поборотися за подіум.

На останньому колі його також випередив Оскар Піастрі, який завершив гонку п'ятим. Леклер тим часом не зміг скоротити відставання від Ферстаппена: різниця між ними залишалася на рівні 8-9 секунд.

Результати Гран-прі Сінгапуру

Макс Ферстаппен здобув другу перемогу поспіль і вперше у кар'єрі виграв Гран-прі Сінгапуру. Другим фінішував Шарль Леклер, а третім став Андреа Кімі Антонеллі. Далі фінішували пілоти McLaren, Льюїс Хемілтон, Ліам Лоусон, Ніко Хюлькенберг, Джордж Рассел та Ісак Аджар. Наступний етап Формули-1 запланований на 25 жовтня на трасі в Остіні, США. Якщо Антонеллі виграє цей етап, він стане достроковим чемпіоном.