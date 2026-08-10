Маленьке авто чи великий пікап: в якому більше шансів вижити у ДТП

До такого висновку дійшов американський Страховий інститут дорожньої безпеки IIHS, який проаналізував смертельні аварії за участю автомобілів 2023 модельного року та конструктивно аналогічних версій. Дослідження охоплює ДТП, що сталися у США з 2021 до 2024 року.

Kia Rio очолив антирейтинг

Найвищий рівень смертності водіїв зафіксували у Kia Rio — 170 загиблих на мільйон зареєстрованих автомобіле-років.

Другим став Nissan Versa з показником 164. Далі розташувалися задньопривідний Chrysler 300 із результатом 132, Dodge Charger HEMI — 127 та Dodge Challenger — 125.

До першої десятки також потрапили Kia Forte, Chevrolet Malibu, Hyundai Venue, Nissan Altima та Nissan Maxima.

Показово, що Kia Rio вже залишив низку ключових ринків, а його місце займають сучасніші моделі. Проте на американських дорогах залишається багато машин останнього покоління, тому вони мають достатньо велику статистичну вибірку.

Чому маленький автомобіль програє великому

За словами президента IIHS Девіда Харкі, “навіть найбезпечніші компактні автомобілі опиняються у невигідному становищі під час зіткнення з важким пікапом або великим SUV”.

Середній показник для найменших автомобілів становить 158 загиблих водіїв на мільйон автомобіле-років. Для малих машин він дорівнює 79, а для середньорозмірних — 67.

У великих люксових позашляховиків цей показник становить лише 10. Для дуже великих преміальних автомобілів — сім.

Маса і розмір дають більше простору для зон програмованої деформації. Однак це не означає, що будь-який великий автомобіль автоматично безпечний. Стан кузова також має значення: попередні краш-тести старих та іржавих машин показували, що корозія суттєво погіршує здатність кузова поглинати енергію удару.

Спорткари небезпечні не лише через конструкцію

У двадцятку моделей із найвищою смертністю водіїв потрапили Chevrolet Camaro і Corvette, а також кілька версій Dodge Charger та Challenger.

IIHS пов’язує це не тільки з потужністю двигунів. Спортивний імідж таких машин приваблює водіїв, які частіше перевищують швидкість і допускають ризиковану поведінку.

Звичайні легковики показують кращі результати, ніж маслкари та спорткари. Ще нижча смертність у водіїв універсалів.

Дослідники наголошують, що реальна статистика залежить не лише від міцності кузова та електронних систем. Важливу роль відіграють стиль керування, середній пробіг і умови експлуатації конкретної моделі.

Шість моделей отримали нульовий показник

Одразу шість моделей не мали зафіксованих смертей водіїв у межах вибірки дослідження.

Це Audi Q7 із повним приводом, BMW X7, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLB 4WD, задньопривідний Mercedes-Benz GLE та повнопривідна Toyota Tundra CrewMax.

Втім, нульовий показник не означає, що в цих автомобілях неможливо загинути. Він свідчить лише про те, що у вибірці IIHS не було достатньої кількості відповідних випадків.

Наступні позиції посіли Porsche Macan, BMW X5, Toyota RAV4 Prime, Volkswagen Atlas, Porsche Cayenne, Volvo XC60 і Volvo XC90. Більшість із них – середні або великі SUV.

Це частково збігається з результатами лабораторних випробувань. Наприклад, у підсумковому рейтингу Euro NCAP за 2025 рік високі оцінки також отримали сучасні моделі з розвиненими системами активної безпеки.

Безпечний для власника може бути небезпечним для інших

IIHS вдруге окремо підрахував смертність водіїв інших автомобілів, які потрапили у зіткнення з конкретною моделлю.

Найгірший показник отримав повнопривідний Ram 3500 із довгою колісною базою — 204 загиблих водії інших машин на мільйон зареєстрованих автомобіле-років.

Далі йдуть Dodge Charger HEMI з показником 161, звичайний Dodge Charger — 136 та Chevrolet Silverado 3500 — 126.

Половину першої двадцятки сформували великі та особливо великі пікапи. Серед них кілька версій Ram 1500, Ram 2500, Chevrolet Silverado 2500, GMC Sierra 2500 та Ford F-150.

Великі американські пікапи дедалі частіше використовуються як звичайний приватний транспорт. Раніше Авто24 писав, що більшість власників пікапів у США майже не використовують їх для роботи. Водночас їхня маса та висока передня частина створюють серйозний ризик для менших автомобілів.

Пікапи захищають водія, але погіршують наслідки зіткнення

У дуже великих пікапах середня смертність власного водія становить 24 випадки на мільйон автомобіле-років. Це значно нижче, ніж у компактних автомобілях.

Проте для водіїв інших машин показник сягає 110. Це найгірший результат серед усіх розмірних класів.

Для великих пікапів смертність власних водіїв дорівнює 29, а водіїв інших машин — 67.

Подібна різниця є й у великих позашляховиків. Вони добре захищають людей усередині, але під час зіткнення передають більше енергії меншому транспортному засобу.

BMW, Porsche та Volvo безпечні з обох боків

Шість моделей одночасно потрапили до груп із низькою смертністю власних водіїв та водіїв інших автомобілів.

Це повнопривідні BMW X5 і BMW X7, Porsche Cayenne, Volkswagen Atlas, Volvo XC60 та Volvo XC90.

Майже всі вони належать до преміальних SUV. Вони поєднують міцну конструкцію з сучасними системами автоматичного гальмування та запобігання зіткненням.

IIHS припускає, що низькі показники дорогих машин частково пояснюються й профілем власників. Преміальні моделі рідше купують молоді та недосвідчені водії, а умови їх експлуатації можуть відрізнятися від бюджетних автомобілів.

Реальна смертність не дорівнює оцінці краш-тесту

Рейтинг IIHS не можна сприймати як звичайний краш-тест.

Під час лабораторних випробувань автомобіль врізається у стандартизовану перешкоду. Це дозволяє порівнювати машини одного класу, але не повністю показує різницю між легким хетчбеком і важким позашляховиком.

Статистика смертності враховує реальні аварії, але на неї впливають швидкість, пробіг, поведінка власника та дороги, якими переважно їздить конкретна модель.

Дослідники скоригували результати з урахуванням віку та статі водіїв. Проте вони не могли повністю врахувати щоденний пробіг, середню швидкість або схильність власників до ризику.

Тому високий показник конкретної моделі не доводить, що вона має слабкий кузов. Так само низький результат не гарантує абсолютної безпеки.

Розмір важливий, але водій важливіший

Дослідження підтверджує давню закономірність: у зіткненні між машинами різної маси перевагу зазвичай має більший автомобіль.

Однак потужний двигун, агресивний дизайн і стиль керування здатні нівелювати навіть хорошу конструктивну безпеку.