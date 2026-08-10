Маленький автомобиль или большой пикап: где больше шансов выжить в ДТП

К такому выводу пришел американский Страховой институт дорожной безопасности IIHS, проанализировавший смертельные аварии с участием автомобилей 2023 модельного года и конструктивно аналогичных версий. Исследование охватывает ДТП, произошедшие в США с 2021 по 2024 год.

Kia Rio возглавил антирейтинг

Самый высокий уровень смертности водителей зафиксировали у Kia Rio – 170 погибших на миллион зарегистрированных авто-лет.

Вторым стал Nissan Versa с показателем 164. Далее расположились заднеприводный Chrysler 300 с результатом 132, Dodge Charger HEMI – 127 и Dodge Challenger – 125.

В первую десятку также попали Kia Forte, Chevrolet Malibu, Hyundai Venue, Nissan Altima и Nissan Maxima.

Показательно, что Kia Rio уже оставил ряд ключевых рынков, а его место занимают более современные модели. Однако на американских дорогах остается много машин последнего поколения, поэтому у них достаточно большая статистическая выборка.

Почему маленький автомобиль проигрывает большому

По словам президента IIHS Дэвида Харки,“ даже самые безопасные компактные автомобили оказываются в невыгодном положении при столкновении с тяжелым пикапом или большим SUV” .

Средний показатель для самых маленьких автомобилей составляет 158 погибших водителей на миллион автомобиле-лет. Для малых машин он равен 79, а для среднеразмерных – 67.

У больших люксовых внедорожников этот показатель составляет всего 10. Для очень больших премиальных автомобилей семь.

Масса и размер дают больше пространства для зон программируемой деформации. Однако это не означает, что любой большой автомобиль автоматически безопасен. Состояние кузова также имеет значение: предыдущие краш-тесты старых и ржавых машин показывали, что коррозия существенно усугубляет способность кузова поглощать энергию удара.

Спорткары опасны не только из-за конструкции

В двадцатку моделей с высокой смертностью водителей попали Chevrolet Camaro и Corvette, а также несколько версий Dodge Charger и Challenger.

IIHS увязывает это не только с мощностью двигателей. Спортивный имидж таких машин привлекает водителей, чаще превышающих скорость и допускающих рискованное поведение.

Обычные легковушки показывают лучшие результаты, чем маслкары и спорткары. Еще более низкая смертность у водителей универсалов.

Исследователи отмечают, что реальная статистика зависит не только от прочности кузова и электронных систем. Важную роль играют стиль управления, средний пробег и условия эксплуатации конкретной модели.

Шесть моделей получили нулевой показатель

Сразу шесть моделей не имели зафиксированных смертей водителей в рамках выборки исследования.

Это Audi Q7 с полным приводом, BMW X7, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLB 4WD, заднеприводный Mercedes-Benz GLE и полноприводная Toyota Tundra CrewMax.

Но нулевой показатель не означает, что в этих автомобилях невозможно погибнуть. Он свидетельствует о том, что в выборке IIHS не было достаточного количества соответствующих случаев.

Следующие позиции заняли Porsche Macan, BMW X5, Toyota RAV4 Prime, Volkswagen Atlas, Porsche Cayenne, Volvo XC60 и Volvo XC90. Большинство из них– средние или большие SUV.

Это отчасти совпадает с результатами лабораторных испытаний. Например, в итоговому рейтинге Euro NCAP за 2025 год. Высокие оценки также получили современные модели с развитыми системами активной безопасности.

Безопасный для владельца может быть опасен для других

IIHS второй раз отдельно подсчитал смертность водителей других автомобилей, попавших в столкновение с конкретной моделью.

Худший показатель получил полноприводный Ram 3500 с длинной колесной базой – 204 погибших водителя других машин на миллион зарегистрированных авто-лет.

Далее следуют Dodge Charger HEMI с показателем 161, обычный Dodge Charger – 136 и Chevrolet Silverado 3500 – 126.

Половину первой двадцатки сформировали большие и особенно крупные пикапы. Среди них несколько версий: Ram 1500, Ram 2500, Chevrolet Silverado 2500, GMC Sierra 2500 и Ford F-150.

Крупные американские пикапы все чаще используются как обычный транспорт. Ранее Авто24 писал, что большинство владельцев пикапов в США почти не используют их для работы. В то же время, их масса и высокая передняя часть создают серьезный риск для меньших автомобилей.

Пикапы защищают водителя, но усугубляют последствия столкновения

В очень больших пикапах средняя смертность собственного водителя составляет 24 случая на миллион автомобиле-лет. Это гораздо ниже, чем в компактных автомобилях.

Однако для водителей других машин показатель достигает 110. Это самый плохой результат среди всех размерных классов.

Для больших пикапов смертность собственных водителей равна 29, а водителей других машин – 67.

Подобная разница есть и у больших внедорожников. Они хорошо защищают людей внутри, но при столкновении передают больше энергии меньшему транспортному средству.

BMW, Porsche и Volvo безопасны с обеих сторон

Шесть моделей одновременно попали в группы с низкой смертностью собственных водителей и водителей других автомобилей.

Это полноприводные BMW X5 и BMW X7, Porsche Cayenne, Volkswagen Atlas, Volvo XC60 и Volvo XC90.

Практически все они принадлежат к премиальным SUV. Они совмещают прочную конструкцию с современными системами автоматического торможения и предотвращения столкновений.

IIHS предполагает, что низкие показатели дорогостоящих машин частично объясняются и профилем владельцев. Премиальные модели реже покупают молодые и неопытные водители, а условия их эксплуатации могут отличаться от бюджетных автомобилей.

Реальная смертность не равна оценке краш-теста

Рейтинг IIHS нельзя воспринимать как обычный краш-тест.

В ходе лабораторных испытаний автомобиль врезается в стандартизированное препятствие. Это позволяет сравнивать машины одного класса, но не полностью показывает разницу между легким хэтчбеком и тяжелым внедорожником.

Статистика смертности учитывает реальные аварии, но на нее влияют скорость, пробег, поведение владельца и дороги, по которым преимущественно ездит конкретная модель.

Исследователи скорректировали результаты с учетом возраста и пола водителей. Однако они не могли полностью учесть ежедневный пробег, среднюю скорость или склонность владельцев к риску.

Поэтому высокий показатель конкретной модели не доказывает, что у нее слабый кузов. Также низкий результат не гарантирует абсолютной безопасности.

Размер важен, но водитель важнее

Исследование подтверждает давнюю закономерность: в столкновении между машинами разной массы преимущество обычно имеет больший автомобиль.

Однако мощный двигатель, агрессивный дизайн и стиль управления способны нивелировать даже хорошую конструктивную безопасность.