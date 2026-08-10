Маленький автомобиль или большой пикап: где больше шансов выжить в ДТП

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Kia Rio назвали самым опасным авто для водителя, а Ram 3500 – для других
К такому выводу пришел американский Страховой институт дорожной безопасности IIHS, проанализировавший смертельные аварии с участием автомобилей 2023 модельного года и конструктивно аналогичных версий. Исследование охватывает ДТП, произошедшие в США с 2021 по 2024 год.
Kia Rio возглавил антирейтинг
Самый высокий уровень смертности водителей зафиксировали у Kia Rio – 170 погибших на миллион зарегистрированных авто-лет.
Вторым стал Nissan Versa с показателем 164. Далее расположились заднеприводный Chrysler 300 с результатом 132, Dodge Charger HEMI – 127 и Dodge Challenger – 125.
В первую десятку также попали Kia Forte, Chevrolet Malibu, Hyundai Venue, Nissan Altima и Nissan Maxima.
Показательно, что Kia Rio уже оставил ряд ключевых рынков, а его место занимают более современные модели. Однако на американских дорогах остается много машин последнего поколения, поэтому у них достаточно большая статистическая выборка.
Почему маленький автомобиль проигрывает большому
По словам президента IIHS Дэвида Харки,“ даже самые безопасные компактные автомобили оказываются в невыгодном положении при столкновении с тяжелым пикапом или большим SUV” .
Средний показатель для самых маленьких автомобилей составляет 158 погибших водителей на миллион автомобиле-лет. Для малых машин он равен 79, а для среднеразмерных – 67.
У больших люксовых внедорожников этот показатель составляет всего 10. Для очень больших премиальных автомобилей семь.
Масса и размер дают больше пространства для зон программируемой деформации. Однако это не означает, что любой большой автомобиль автоматически безопасен. Состояние кузова также имеет значение: предыдущие краш-тесты старых и ржавых машин показывали, что коррозия существенно усугубляет способность кузова поглощать энергию удара.
Спорткары опасны не только из-за конструкции
В двадцатку моделей с высокой смертностью водителей попали Chevrolet Camaro и Corvette, а также несколько версий Dodge Charger и Challenger.
IIHS увязывает это не только с мощностью двигателей. Спортивный имидж таких машин привлекает водителей, чаще превышающих скорость и допускающих рискованное поведение.
Обычные легковушки показывают лучшие результаты, чем маслкары и спорткары. Еще более низкая смертность у водителей универсалов.
Исследователи отмечают, что реальная статистика зависит не только от прочности кузова и электронных систем. Важную роль играют стиль управления, средний пробег и условия эксплуатации конкретной модели.
Шесть моделей получили нулевой показатель
Сразу шесть моделей не имели зафиксированных смертей водителей в рамках выборки исследования.
Это Audi Q7 с полным приводом, BMW X7, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLB 4WD, заднеприводный Mercedes-Benz GLE и полноприводная Toyota Tundra CrewMax.
Но нулевой показатель не означает, что в этих автомобилях невозможно погибнуть. Он свидетельствует о том, что в выборке IIHS не было достаточного количества соответствующих случаев.
Следующие позиции заняли Porsche Macan, BMW X5, Toyota RAV4 Prime, Volkswagen Atlas, Porsche Cayenne, Volvo XC60 и Volvo XC90. Большинство из них– средние или большие SUV.
Это отчасти совпадает с результатами лабораторных испытаний. Например, в итоговому рейтинге Euro NCAP за 2025 год. Высокие оценки также получили современные модели с развитыми системами активной безопасности.
Безопасный для владельца может быть опасен для других
IIHS второй раз отдельно подсчитал смертность водителей других автомобилей, попавших в столкновение с конкретной моделью.
Худший показатель получил полноприводный Ram 3500 с длинной колесной базой – 204 погибших водителя других машин на миллион зарегистрированных авто-лет.
Далее следуют Dodge Charger HEMI с показателем 161, обычный Dodge Charger – 136 и Chevrolet Silverado 3500 – 126.
Половину первой двадцатки сформировали большие и особенно крупные пикапы. Среди них несколько версий: Ram 1500, Ram 2500, Chevrolet Silverado 2500, GMC Sierra 2500 и Ford F-150.
Крупные американские пикапы все чаще используются как обычный транспорт. Ранее Авто24 писал, что большинство владельцев пикапов в США почти не используют их для работы. В то же время, их масса и высокая передняя часть создают серьезный риск для меньших автомобилей.
Пикапы защищают водителя, но усугубляют последствия столкновения
В очень больших пикапах средняя смертность собственного водителя составляет 24 случая на миллион автомобиле-лет. Это гораздо ниже, чем в компактных автомобилях.
Однако для водителей других машин показатель достигает 110. Это самый плохой результат среди всех размерных классов.
Для больших пикапов смертность собственных водителей равна 29, а водителей других машин – 67.
Подобная разница есть и у больших внедорожников. Они хорошо защищают людей внутри, но при столкновении передают больше энергии меньшему транспортному средству.
BMW, Porsche и Volvo безопасны с обеих сторон
Шесть моделей одновременно попали в группы с низкой смертностью собственных водителей и водителей других автомобилей.
Это полноприводные BMW X5 и BMW X7, Porsche Cayenne, Volkswagen Atlas, Volvo XC60 и Volvo XC90.
Практически все они принадлежат к премиальным SUV. Они совмещают прочную конструкцию с современными системами автоматического торможения и предотвращения столкновений.
IIHS предполагает, что низкие показатели дорогостоящих машин частично объясняются и профилем владельцев. Премиальные модели реже покупают молодые и неопытные водители, а условия их эксплуатации могут отличаться от бюджетных автомобилей.
Реальная смертность не равна оценке краш-теста
Рейтинг IIHS нельзя воспринимать как обычный краш-тест.
В ходе лабораторных испытаний автомобиль врезается в стандартизированное препятствие. Это позволяет сравнивать машины одного класса, но не полностью показывает разницу между легким хэтчбеком и тяжелым внедорожником.
Статистика смертности учитывает реальные аварии, но на нее влияют скорость, пробег, поведение владельца и дороги, по которым преимущественно ездит конкретная модель.
Исследователи скорректировали результаты с учетом возраста и пола водителей. Однако они не могли полностью учесть ежедневный пробег, среднюю скорость или склонность владельцев к риску.
Поэтому высокий показатель конкретной модели не доказывает, что у нее слабый кузов. Также низкий результат не гарантирует абсолютной безопасности.
Размер важен, но водитель важнее
Исследование подтверждает давнюю закономерность: в столкновении между машинами разной массы преимущество обычно имеет больший автомобиль.
Однако мощный двигатель, агрессивный дизайн и стиль управления способны нивелировать даже хорошую конструктивную безопасность.
По словам Дэвида Харки,“ размер, мощность, прочность кузова и системы предотвращения аварий действительно имеют значение. Но значительная часть реальной безопасности зависит от того, насколько осторожно человек управляет автомобилем.” .