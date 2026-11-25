Як повідомляє видання Motor1, наразі проєкт перебуває на стадії концепту, але розробники вже розкрили ключові деталі та вартість майбутніх доробок. Пакет отримав назву Iron Build і покликаний зробити з квадратного міського кросовера справжнього підкорювача дикої природи.

Найбільші зміни торкнулися передньої частини автомобіля. Заводський бампер поступився місцем масивній сталевій конструкції із захисною пластиною днища. Завдяки спеціальному ліфт-комплекту кузов підняли вище, що дозволило втиснути серйозну позашляхову гуму.

Базовий набір пропонує 18-дюймові диски, взуті в шини Dunlop Grantrek. Проте для тих, хто хоче виглядати ще агресивніше, доступні колеса на 20 або навіть 22 дюйми. Додатково тюнери розробляють сталевий передній захист із вбудованою світлодіодною балкою, а круглі фари додають зовнішності приємного ретро-стилю.

Скільки коштує таке задоволення

Задня частина позашляховика також не залишилася без уваги. Там з'явився новий бампер, який гармонійно доповнює брутальний передок. Крім того, інженери Kuhl Racing працюють над кріпленням для запасного колеса на дверях багажника, експедиційним багажником на даху, спойлером та вихлопною системою з чотирма патрубками.

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Плани компанії виходять далеко за межі звичайного стайлінгу. "Ми розробляємо регульовану підвіску, потужнішу гальмівну систему і навіть комплект нагнітача для двигуна", – зазначають представники ательє. Це означає, що клієнти зможуть отримати не лише крутий вигляд, а й реальний приріст потужності.

Повний пакет кастомізації Iron Build оцінили у 1 032 130 ієн, що за поточним курсом становить близько 6475 доларів. Якщо купувати готовий автомобіль разом із тюнінгом, вартість стартує від 33 020 доларів. Поки що ці ціни актуальні лише для Японії, адже Toyota ще не оголошувала про плани виведення моделі на інші ринки.