Как сообщает издание Motor1, В настоящее время проект находится на стадии концепта, но разработчики уже раскрыли ключевые детали и стоимость будущих наработок. Пакет получил название Iron Build и призван сделать из квадратного городского кроссовера подлинного покорителя дикой природы.

Наибольшие изменения коснулись передней части автомобиля. Заводской бампер уступил место массивной стальной конструкции с защитной пластиной днища. Благодаря специальному лифт-комплекту кузов подняли выше, что позволило вдавить серьезную внедорожную резину.

Базовый набор предлагает 18-дюймовые диски, обутые в шины Dunlop Grantrek. Однако для тех, кто хочет выглядеть еще более агрессивно, доступны колеса на 20 или даже 22 дюйма. Дополнительно тюнеры разрабатывают стальную переднюю защиту со встроенной светодиодной балкой, а круглые фары придают облику приятного ретро-стиля.

Сколько стоит такое удовольствие

Задняя часть внедорожника тоже не осталась без внимания. Там появился новый бампер, гармонично дополняющий брутальный передок. Кроме того, инженеры Kuhl Racing работают над креплением для запасного колеса на дверях багажника, экспедиционным багажником на крыше, спойлером и выхлопной системой с четырьмя патрубками.

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Планы компании выходят за рамки обычного стайлинга. "Мы разрабатываем регулируемую подвеску, более мощную тормозную систему и даже комплект нагнетателя для двигателя", – отмечают представители ателье. Это означает, что клиенты могут получить не только крутой вид, но и реальный прирост мощности.

Полный пакет кастомизации Iron Build оценили в 1 032 130 иен, что по текущему курсу составляет около 6475 долларов. Если покупать готовый автомобиль вместе с тюнингом, стоимость стартует от 33 020 долларов. Пока эти цены актуальны только для Японии, ведь Toyota еще не объявляла о планах вывода модели на другие рынки.