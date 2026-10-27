MAN готує революцію: дешевий аміак замінить дизель у великих двигунах

Як повідомляє профільне видання 40ton, масштабний дослідницький проєкт німецького виробника триватиме до 2029 року. До ініціативи також долучилися відомий виробник агротехніки Claas та німецький науково-дослідний інститут WTZ Roßlau, щоб спільно вивчити всі практичні нюанси використання нового пального.

Головна ідея полягає в тому, щоб знайти дійсно економічну та чисту альтернативу викопним видам палива. Аміак при згорянні не виділяє парникових газів, а його виробництво та логістика обходяться значно дешевше, ніж складні маніпуляції з воднем чи синтетичним пальним.

На першому етапі інженери зосередяться саме на силових установках для важкої сільськогосподарської техніки. Вибір партнера тут цілком логічний, адже бренд Claas вже багато років поспіль комплектує свої топові комбайни та трактори потужними моторами від MAN.

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Перспективи для вантажівок

Хоча зараз тести проходять на тракторах, експерти впевнені, що згодом цю ж технологію перенесуть на магістральні тягачі. Сучасна індустрія комерційного транспорту відчайдушно шукає заміну дизелю, і аміачні мотори можуть стати тим самим ідеальним балансом між адекватним прайсом та екологією.

Нагадаємо, що подібні експерименти вже активно проводяться у світі. Ще наприкінці 2022 року китайські інженери показали робочий прототип тягача, двигун якого споживає суміш природного газу та аміаку, демонструючи низьку вартість кілометра пробігу.

А вже у 2023 році американці пішли ще далі, представивши електричну вантажівку, яка генерує струм прямо на борту за допомогою аміаку. Такий підхід дозволив легко досягти запасу ходу у 800 кілометрів без необхідності годинами стояти біля стаціонарної розетки.