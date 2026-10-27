MAN готовит революцию: дешевый аммиак заменит дизель в больших двигателях

Как сообщает профильное издание 40ton, масштабный исследовательский проект немецкого производителя продлится до 2029 года. К инициативе присоединились известный производитель агротехники Claas и немецкий научно-исследовательский институт WTZ Roßlau, чтобы совместно изучить все практические нюансы использования нового горючего.

Главная идея состоит в том, чтобы найти действительно экономическую и чистую альтернативу ископаемым видам топлива. Аммиак при сгорании не выделяет парниковых газов, а его производство и логистика обходятся значительно дешевле сложных манипуляций с водородом или синтетическим горючим.

На первом этапе инженеры сосредоточятся именно на силовых установках тяжелой сельскохозяйственной техники. Выбор партнера здесь вполне логичен, ведь бренд Claas уже много лет комплектует свои топовые комбайны и тракторы мощными моторами от MAN.

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Перспективы для грузовиков

Хотя сейчас тесты проходят на тракторах, эксперты уверены, что впоследствии эту же технологию перенесут на магистральные тягачи. Современная индустрия коммерческого транспорта отчаянно ищет замену дизеля, и аммиачные моторы могут стать тем же идеальным балансом между адекватным прайсом и экологией.

Напомним, что подобные эксперименты уже активно проводятся в мире. Еще в конце 2022 г. китайские инженеры показали рабочий прототип тягача, двигатель которого потребляет смесь природного газа и аммиака, демонстрируя низкую стоимость километра пробега.

А уже в 2023 году американцы пошли еще дальше, представив электрический грузовик, который генерирует ток прямо на борту с помощью аммиака. Такой подход позволил легко добиться запаса хода в 800 километров без необходимости часами стоять у стационарной розетки.