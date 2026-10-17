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"Маршрутки" без водія уже реальність: чим здивувала китайська Pix Moving у Парижі

На Паризькому автосалоні китайський бренд Pix Moving представив лінійку інноваційного міського транспорту, серед якої виділяються автономні шатли RoboBus. Ця розробка демонструє абсолютно новий підхід до мобільності, де автомобілі перетворюються на пересувні пасажирські мінівени, кав'ярні чи машини останньої милі.
Автономні шатли та мікрокар Beastie від Pix Moving у Парижі

ФОТО: Pix Moving|

Безпілотні " маршрутки" вже заполонили вулиці китайських міст, на штрафи не нариваються, аварій не створюють

Валентин Ожго
logo17 жовтня, 15:15
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Як повідомляє китайський виробник Pix Moving на своєму сайті, вже готовий цілий парк транспортних засобів, які вміють адаптувати свій функціонал під конкретні потреби мегаполіса. Головна ідея розробників полягає в тому, що сучасному міському транспорту більше не потрібні надпотужні двигуни чи величезний запас ходу.

У центрі уваги на стенді опинилися два мікроавтобуси RoboBus, розраховані на шістьох пасажирів. У салоні люди сидять обличчям одне до одного, а висота стелі у 1,75 метра дозволяє заходити та виходити без зайвого дискомфорту.

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Рухає цей 3,82-метровий шатл система з чотирьох електромоторів, які живляться від батареї ємністю 21,5 кВт-год. Максимальна швидкість обмежена на адекватних для міста 30-35 км/год, а запас ходу становить від 70 до 100 кілометрів.

Цікаво, що на цій же електричній платформі Ultra-Skateboard базується і RoboShop. Це повністю автономна пересувна кав'ярня або магазин, який може працювати вдень і вночі у будь-якій точці міста.

Європейський тур та амбітні плани

Проєкти Pix Moving – це вже давно не просто красиві концепти на папері. Безпілотні автобуси бренду вже встигли поїздити дорогами німецьких міст Хемніц та Ландсберг-ам-Лех, а також засвітилися у Цюриху, Турині, Токіо та навіть у Саудівській Аравії.

"Наша головна мета – перетворити щоденні поїздки з нудної рутини на час, який можна провести з користю, – зазначають представники Pix Moving.

Нагадаємо, що раніше компанія вже демонструвала свої напрацювання на автосалоні IAA в Мюнхені, де їхні модульні платформи викликали неабиякий інтерес серед експертів з міської мобільності.

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