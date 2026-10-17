"Маршрутки" без водія уже реальність: чим здивувала китайська Pix Moving у Парижі

Як повідомляє китайський виробник Pix Moving на своєму сайті, вже готовий цілий парк транспортних засобів, які вміють адаптувати свій функціонал під конкретні потреби мегаполіса. Головна ідея розробників полягає в тому, що сучасному міському транспорту більше не потрібні надпотужні двигуни чи величезний запас ходу.

У центрі уваги на стенді опинилися два мікроавтобуси RoboBus, розраховані на шістьох пасажирів. У салоні люди сидять обличчям одне до одного, а висота стелі у 1,75 метра дозволяє заходити та виходити без зайвого дискомфорту.

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Рухає цей 3,82-метровий шатл система з чотирьох електромоторів, які живляться від батареї ємністю 21,5 кВт-год. Максимальна швидкість обмежена на адекватних для міста 30-35 км/год, а запас ходу становить від 70 до 100 кілометрів.

Цікаво, що на цій же електричній платформі Ultra-Skateboard базується і RoboShop. Це повністю автономна пересувна кав'ярня або магазин, який може працювати вдень і вночі у будь-якій точці міста.

Європейський тур та амбітні плани

Проєкти Pix Moving – це вже давно не просто красиві концепти на папері. Безпілотні автобуси бренду вже встигли поїздити дорогами німецьких міст Хемніц та Ландсберг-ам-Лех, а також засвітилися у Цюриху, Турині, Токіо та навіть у Саудівській Аравії.

"Наша головна мета – перетворити щоденні поїздки з нудної рутини на час, який можна провести з користю, – зазначають представники Pix Moving.

Нагадаємо, що раніше компанія вже демонструвала свої напрацювання на автосалоні IAA в Мюнхені, де їхні модульні платформи викликали неабиякий інтерес серед експертів з міської мобільності.