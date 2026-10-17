"Маршрутки" без водія уже реальність: чим здивувала китайська Pix Moving у Парижі

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Безпілотні " маршрутки" вже заполонили вулиці китайських міст, на штрафи не нариваються, аварій не створюють
Як повідомляє китайський виробник Pix Moving на своєму сайті, вже готовий цілий парк транспортних засобів, які вміють адаптувати свій функціонал під конкретні потреби мегаполіса. Головна ідея розробників полягає в тому, що сучасному міському транспорту більше не потрібні надпотужні двигуни чи величезний запас ходу.
У центрі уваги на стенді опинилися два мікроавтобуси RoboBus, розраховані на шістьох пасажирів. У салоні люди сидять обличчям одне до одного, а висота стелі у 1,75 метра дозволяє заходити та виходити без зайвого дискомфорту.
Рухає цей 3,82-метровий шатл система з чотирьох електромоторів, які живляться від батареї ємністю 21,5 кВт-год. Максимальна швидкість обмежена на адекватних для міста 30-35 км/год, а запас ходу становить від 70 до 100 кілометрів.
Цікаво, що на цій же електричній платформі Ultra-Skateboard базується і RoboShop. Це повністю автономна пересувна кав'ярня або магазин, який може працювати вдень і вночі у будь-якій точці міста.
Європейський тур та амбітні плани
Проєкти Pix Moving – це вже давно не просто красиві концепти на папері. Безпілотні автобуси бренду вже встигли поїздити дорогами німецьких міст Хемніц та Ландсберг-ам-Лех, а також засвітилися у Цюриху, Турині, Токіо та навіть у Саудівській Аравії.
"Наша головна мета – перетворити щоденні поїздки з нудної рутини на час, який можна провести з користю, – зазначають представники Pix Moving.
Нагадаємо, що раніше компанія вже демонструвала свої напрацювання на автосалоні IAA в Мюнхені, де їхні модульні платформи викликали неабиякий інтерес серед експертів з міської мобільності.