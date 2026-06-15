Машина для нелегального перетину: прикордонники викрили авто зі спеціальною схованкою

Оперативники Державної прикордонної служби спільно з правоохоронцями Львівщини викрили два канали незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Обидві схеми розроблено доволі кінематографічно.

Один із каналів передбачав використання спеціально обладнаної схованки у транспортному засобі. Про це йдеться в релізі 7-го прикордонного Карпатського загону.

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Автомобіль із секретним відсіком

Оперативники 7-го загону зафіксували випадок, основу якого, ймовірно, взято частково з кіно, частково з найпоширеніших технологій такої сфери послуг. У першому епізоді організатори схеми планували доставити клієнта до країни Європейського Союзу за 17 тисяч доларів США.

За ці гроші йому обіцяли не лише результативний маршрут, а й повний супровід – трансфер, інструкції та навіть тимчасове проживання перед перетином кордону. Авансом взяли півтори тисячі доларів.

Організатори довго метикували над пошуком новизни у схемі, але датально продуманий план провалився. Фото: ДПСУ

Головною "родзинкою" схеми мав стати транспортний засіб зі спеціально облаштованою схованкою. Саме у прихованій ніші автомобіля планували перевезти людину так, щоб вона залишилася непоміченою під час контрольних процедур.

Організатора затримали під час отримання другої частини оплати — 15,5 тисячі доларів США.

Маршрути через Румунію та Молдову

Інший канал працював за схожим принципом. 30-річний житель Чернівецької області відповідав за фінальний етап переправлення чоловіків до Румунії та Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

Зловмисники самостійно шукали "клієнтів", розробляли маршрути, проводили інструктаж та організовували доставлення до прикордонної зони. Вартість такої "послуги" становила 12 200 доларів США.

Фігуранта затримали після отримання обумовленої суми від одного з клієнтів.

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Що загрожує організаторам

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схем.