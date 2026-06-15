Машина для нелегального пересечения границы: пограничники обнаружили автомобиль со специальным тайником

Оперативники Государственной пограничной службы совместно с правоохранителями Львовщины раскрыли два канала незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Обе схемы разработаны довольно кинематографично.

Один из каналов предусматривал использование специально оборудованного тайника в транспортном средстве. Об этом говорится в релизе 7-го пограничного Карпатского отряда.

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Автомобиль с секретным отсеком

Оперативники 7-го отряда зафиксировали случай, основа которого, вероятно, взята частично из кино, частично из самых распространенных технологий такой сферы услуг. В первом эпизоде организаторы схемы планировали доставить клиента в страну Европейского Союза за 17 тысяч долларов США.

За эти деньги ему обещали не только эффективный маршрут, но и полное сопровождение – трансфер, инструкции и даже временное проживание перед пересечением границы. Авансом взяли полторы тысячи долларов.

Организаторы долго ломали голову над поиском новизны в схеме, но тщательно продуманный план провалился. Фото: ГПСУ

Главной “изюминкой” схемы должно было стать транспортное средство со специально оборудованным тайником. Именно в скрытой нише автомобиля планировали перевезти человека так, чтобы он остался незамеченным во время контрольных процедур.

Организатора задержали во время получения второй части оплаты – 15,5 тысяч долларов США.

Маршруты через Румынию и Молдову

Другой канал работал по схожему принципу. 30-летний житель Черновицкой области отвечал за финальный этап переправки мужчин в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска.

Злоумышленники самостоятельно искали “клиентов”, разрабатывали маршруты, проводили инструктаж и организовывали доставку в приграничную зону. Стоимость такой “услуги” составляла 12 200 долларов США.

Фигуранта задержали после получения оговоренной суммы от одного из клиентов.

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Что грозит организаторам

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников схем.