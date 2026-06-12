"Машину часу" DeLorean DMC-12 продали за несподівано низьку ціну

У Великій Британії на аукціоні продали легендарний спорткар DeLorean DMC-12 1981 року випуску. Автомобіль, який став світовою іконою після появи у фільмі Back to the Future, пішов з молотка за 38 333 фунти стерлінгів, або близько 52 тисяч доларів. Про це пише topgir.com.ua.

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Для моделі з культовим статусом та невеликим пробігом така ціна виявилася доволі скромною, адже окремі екземпляри DeLorean у відмінному стані нерідко оцінюються значно дорожче.

Пробіг менше 27 тисяч кілометрів

Проданий автомобіль проїхав лише 16 426 миль (приблизно 26 440 км), що є дуже низьким показником для машини віком понад 45 років.

Спорткар зберіг головні особливості моделі:

кузов із нефарбованої нержавіючої сталі;

фірмові двері типу «крило чайки»;

оригінальний сірий шкіряний салон;

заводський 2,85-літровий бензиновий V6;

автоматичну коробку передач.

Пройшов технічне оновлення

Після ввезення до Великої Британії у 2015 році машина використовувалася дуже рідко — за цей час пробіг збільшився менш ніж на 2,7 тисячі кілометрів.

Власник виконав значний обсяг профілактичних робіт:

замінив паливний насос;

встановив новий акумулятор паливної системи;

оновив генератор та приводні ремені;

замінив передні пружини підвіски;

встановив нові газові упори дверей;

відремонтував гальмівну систему;

замінив ущільнювачі;

встановив новий бачок системи охолодження з нержавіючої сталі.

Автомобіль, який став легендою

Модель DeLorean DMC-12 випускалася в Північній Ірландії з 1981 по 1983 рік і стала єдиним серійним автомобілем компанії DeLorean Motor Company.

Хоча комерційно проект виявився невдалим, справжню славу автомобіль отримав після виходу трилогії “Назад у майбутнє”, де саме DeLorean перетворили на машину часу головного героя Doc Brown.

Сьогодні DMC-12 залишається одним із найвідоміших автомобілів в історії кіно та автомобільної культури. Саме тому продаж добре збереженого екземпляра лише за 52 тисячі доларів багато експертів назвали доволі вигідною покупкою для колекціонера.

З огляду на культовий статус моделі, оригінальний стан та невеликий пробіг, новий власник отримав один із найвпізнаваніших автомобілів ХХ століття за відносно помірні гроші.