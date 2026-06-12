"Машину времени" DeLorean DMC-12 продали по неожиданно низкой цене

В Великобритании на аукционе продали легендарный спорткар DeLorean DMC-12 1981 года выпуска. Автомобиль, ставший мировой иконой после появления в фильме “Назад в будущее”, ушел с молотка за 38 333 фунтов стерлингов, или около 52 тысяч долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Для модели с культовым статусом и небольшим пробегом такая цена оказалась довольно скромной, ведь отдельные экземпляры DeLorean в отличном состоянии нередко оцениваются значительно дороже.

Пробег менее 27 тысяч километров

Проданный автомобиль проехал всего 16 426 миль (примерно 26 440 км), что является очень низким показателем для машины возрастом более 45 лет.

Спорткар сохранил основные особенности модели:

кузов из неокрашенной нержавеющей стали;

фирменные двери типа “крыло чайки”;

оригинальный серый кожаный салон;

заводской 2,85-литровый бензиновый V6;

автоматическую коробку передач.

Прошел техническое обновление

После ввоза в Великобританию в 2015 году машина использовалась очень редко — за это время пробег увеличился менее чем на 2,7 тысяч километров.

Владелец выполнил значительный объем профилактических работ:

заменил топливный насос;

установил новый аккумулятор топливной системы;

обновил генератор и приводные ремни;

заменил передние пружины подвески;

установил новые газовые амортизаторы дверей;

отремонтировал тормозную систему;

заменил уплотнители;

установил новый бачок системы охлаждения из нержавеющей стали.

Автомобиль,, ставший легендой

Модель DeLorean DMC-12 выпускалась в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год и стала единственным серийным автомобилем компании DeLorean Motor Company.

, Хотя в коммерческом плане проект оказался неудачным, DeLorean DMC-12 настоящую славу автомобиль получил после выхода трилогии, где именно DeLorean превратили в машину времени главного героя Дока Брауна.

Сегодня DMC-12 остается одним из самых известных автомобилей в истории кино и автомобильной культуры. Именно поэтому продажу хорошо сохранившегося экземпляра всего за 52 тысячи долларов многие эксперты назвали довольно выгодной покупкой для коллекционера.

Учитывая культовый статус модели,, оригинальное состояние и небольшой пробег, новый владелец получил один из самых узнаваемых автомобилей ХХ века за относительно умеренные деньги.