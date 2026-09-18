Масштабне відкликання BYD: понад 180 тисяч популярних авто мають небезпечний дефект гальм

Як повідомляє видання CnEVPost, BYD розпочала масштабну кампанію з відкликання 183 211 автомобілів серій Tang та Qin. Проблема виявилася доволі підступною: через неякісний матеріал обмежувач педалі гальма може тріснути або взагалі відвалитися після тривалої експлуатації.

Що це означає на практиці? Навіть якщо ви прибрали ногу з гальма, стоп-сигнали продовжують яскраво світитися. Водії позаду вас отримують хибний сигнал, що може легко спровокувати ДТП.

Що робити українським власникам BYD?

Оскільки в Україні їздить чимало вживаних BYD, привезених з Китаю, власникам цих моделей варто самостійно перевірити роботу своїх "стопів". Офіційна безкоштовна заміна деталей діє лише в Китаї, тому нашим водіям доведеться вирішувати проблему на місцевих СТО.

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BYD Tang DM-i

Під відкликання потрапили машини, випущені з 2014 по 2022 роки. Більшість із них – це кросовери Tang (понад 142 тисячі), включаючи гібриди DM-i та суто електричні версії. Також проблема зачепила понад 40 тисяч седанів Qin, зібраних у період з 2014 по 2019 рік.

Цікаво, що Tang та Qin – це одні з найстаріших лінійок бренду, продажі яких останнім часом просіли на тлі виходу новіших моделей. Проте загалом BYD продовжує бити рекорди: лише за серпень компанія продала понад 440 тисяч "зелених" авто, демонструючи стабільне зростання.